Georgina es de Aluminé, y pide ayuda para volver a su casa

Su nombre es Georgina, tiene 10 años y a través de un video de Tik Tok pidió ayuda a sus seguidores para poder difundir su situación médica y que la ayuden a volver a su casa. Según relató la niña en su video de un minuto y medio, está internada ya hace 8 meses en el Hospital San Lucas de la capital provincial por "una enfermedad que tiene en sus pulmones" y quiere volver a Aluminé, donde vive con sus padres y sus hermanos, para "disfrutar la vida como era antes".

"Me hicieron la traqueo, me pusieron manguerita y tengo el respirador", contó Georgina en su publicación. Su madre, en diálogo con la redacción de Mejor Informado compartió que su hija tiene EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), por lo que "tiene muy dañados los pulmones" y no se puede ir de Neuquén porque "está con oxígeno".

Según le informaron los médicos, ella no puede volver a Aluminé debido a que en la localidad no le pueden brindar el tratamiento médico que tiene en la capital y, por ello, necesita una sala de asistencia donde se cuente con el equipamiento necesario. "Necesitamos una respuesta lo más pronto posible", solicitó su madre.