UPD: ¿De dónde surge tanta violencia en los jóvenes?

Casi como un ritual, cada vez son más los adolescentes que se suman e impulsan pasar la noche esperando comenzar el primer día de clases del último año del secundario. Hace pocos días fue noticia, no solo en Neuquén, sino en todo el país, el famoso llamado "UPD" pero donde la violencia se adueñó de lo que tendría que ser una fiesta. En la capital neuquina, hubo problemas en el Paseo de la Costa y con el lugar minado de basura.



"Es un tema que no se va a erradicar, porque el UPD ya forma parte de nuestra cultura. Lo que tuvieron que hacer los padres de estos chicos/as es intentar regularlos y hacer estas fiestas en salones. A esa edad, los adolescentes dicen 'ahora somos los más grandes de la secundaria, vamos a hacernos ver'", explicó el psicólogo Pablo Derewiki, en diálogo con AM550 y CN24/7.



"Hoy en los colegios secundarios, se ve mucho que las mayores aspiraciones de los alumnos/as es irse del país y no tal vez estudiar una ingeniería. No hay un pensamiento positivo relacionado al futuro, y esto genera cuestiones de negatividad, donde la violencia es un medio para expulsarla", agregó Derewiki.







El pasado lunes, hubo hasta balazos de goma y una ambulancia del SIEN atacada a piedrazos en el Paseo de la Costa, en una situación que se desbordó completamente. El objetivo de los adolescentes era cumplir con ese 'ritual': comenzar el último primer día de clases del secundario sin dormir y con las secuelas de los festejos.