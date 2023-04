Fiscales quieren audiencias vespertinas y una mejora salarial

Fiscales de toda la provincia de Neuquén resolvieron solicitar la habilitación del horario vespertino para la realización de audiencias, con el objetivo de descomprimir la agenda del fuero penal. También acordaron presentar un proyecto de ley para equiparar salarialmente a los fiscales con los jueces de Garantías. La decisión se adoptó en la Asamblea de Fiscales que comenzó el martes y finalizó este miércoles en Cutral Co.

El fiscal general José Gerez fue el responsable de dirigir el encuentro, del que participaron 17 fiscales del caso y 4 fiscales jefes de toda la provincia.

"El fuero penal atraviesa una situación de congestionamiento de la agenda que fija los distintos tipos de audiencias. Esto ocurre principalmente en la Primera Circunscripción, que abarca a la ciudad de Neuquén y alrededores, que es a la mayor cantidad de casos ingresan. Con los y las fiscales debatimos el tema y buscamos posibles soluciones. Por esa razón vamos a presentar un pedido para que la Oficina Judicial amplíe el horario de fijación de las audiencias a la tarde, ya que actualmente el horario de agendamiento es de 8 a 14", explicó Gérez.

"Queremos que los y las fiscales, que tienen una dedicación full time, también puedan tener fijación de audiencias en el horario de la tarde, después de las 14", agregó el jefe de fiscales, quien consideró que “todos los y las operadores judiciales debemos realizar un esfuerzo para salir de esta situación, y eso comprende a funcionarios y funcionarias de la Oficina Judicial, a los jueces y juezas y a defensores y defensoras".

El fiscal general precisó que la medida "en principio, debe tener un carácter transitorio, hasta tanto se pueda descongestionar la agenda del fuero penal".

En forma complementaria, para trabajar en este mismo tema, desde el Ministerio Público Fiscal se pedirán reuniones con los Colegios de Jueces y Juezas; y se fortalecerá la Instrucción 8 del organismo, que establece pautas para que los y las fiscales realicen acuerdos de pena.

Proyecto de Ley

Los fiscales también acordaron la redacción de un proyecto de Ley que el fiscal general presentará en la Legislatura. La iniciativa tiene como objetivo la asignación funcional MF3 a los y las fiscales (actualmente tienen MF4), que es la misma que tienen los jueces y Juezas de garantías. Esto porque es un cargo dentro del fuero penal que no está equiparado (sí lo está el fiscal general con vocales del TSJ, y fiscales jefes con jueces y Juezas de Impugnación).

Entre los fundamentos, se mencionó que la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal implicó un cambio significado en el rol y en la figura del fiscal, que comenzó a ocupar un papel preponderante en las investigaciones.

"La equiparación entre fiscales no sólo obedece a una cuestión de equidad, sino que deriva de ese mayor protagonismo que le da el sistema Acusatorio", plantea la iniciativa. "La provincia de Neuquén es una de las pocas de Argentina en la que aún subsiste esta disparidad de categorías y equiparación", añade.

También indica que dicha equiparación "no generaría un impacto económico significativo para el Poder Judicial, ni a corto ni a mediano plazo, toda vez que aquellos no cobrarían efectivamente la categoría MF3 sino transcurrido tres años en el ejercicio de la función (permanencia en la categoría). Por eso, dicha equiparación no entraña un reclamo salarial, sino un justo reconocimiento a su nuevo rol dentro del proceso".

Otro fundamento es que ante la actual situación, se "resiente y afecta la carrera dentro del Ministerio Público Fiscal", ya que el modo de lograr ascensos de parte de los y las fiscales es concursando para ser jueces o juezas.