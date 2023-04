Llegó el otoño: ¿Seguirá lloviendo en Neuquén?

Llegó la mitad de la semana y muchos se preguntan cómo estará el clima en los próximos días, ya que parece que el otoño llegó para quedarse en el Alto Valle y quedaron atrás los días soleados para poder disfrutar del río o hacer actividades al aire libre.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles por la tarde seguirán las lluvias asiladas con el cielo gris y cubierto. La temperatura rondará los 13 grados y hacia la noche desciende hacia los 8 grados.

Para el jueves, las condiciones no mejoraran demasiado, ya el sol no aparece durante todo el día. Por la mañana, hay que salir si o si con un abrigo porque las mininas serán de 9 grados y las máximas de 13. Hacia la tarde, mejoran las condiciones ya que sube la temperatura a 17 grados y por la noche se mantendrán estas condiciones. La buena noticia es que no se esperan ráfagas de viento.

En la cordillera para este miércoles y jueves se espera aire frío y húmedo, con periodos inestables con probabilidad de lluvias dispersas. Las condiciones mejorarán hacia el fin de semana con periodos soleados.

Llegando al fin de semana, el viernes en Neuquén capital la mañana estará fresca ya que la mínima será de 8 grados. Hacia la tarde, se espera que salga un poco sol ya que tendremos un día muy otoñal con máximas de 17 grados. Pero a estar a atentos con el abrigo, porque hacia la noche, vuelve a descender la temperatura con 11 grados.

¿Y el sábado? se pronostican buenas condiciones con una tarde algo nublada, pero habrá algunos rayos de sol. Las máximas llegarán a los 20 grados y las mínimas serán de 13.