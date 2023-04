Alarma: Neuquinos fueron estafados por una empresa de turismo

Las distintas modalidades y estrategias de estafas están a la orden del día en Neuquén. Ahora, se conoció una nueva denuncia por parte de ocho neuquinos que indicaron que sufrieron este modus operandi a través de una empresa de turismo de Buenos Aires.

Marina Pacheco, en dialogo con Canal 7 indicó que junto a su mamá habían comprado en mayo pasado un viaje a Turquía por la suma de cinco mil dólares. Decidió hacerlo a través de una agencia de Buenos Aires llamada Turismo Felgueres, porque en Neuquén ese tipo de viajes no se lleva a cabo.

Para quedarse tranquila que todo era legal, Marina a través de las redes sociales investigó a la empresa y se encontró con que muchas personas subían fotos y comentaban las publicaciones. Además, se fijó si contaba con legajo en la secretaría de Turismo y lo tenía, por ese motivo no dudo y decidió contratar el viaje y realizar la transferencia bancaria.

Al aproximarse la fecha del viaje tan soñado, las noticias no llegaban de la agencia que contrato, no le respondían los mails o directamente le ponían excusas. Por eso comenzó a dudar, a realizar reclamos y se encontró con que no es la única estafada de Neuquén y del país, ya que podrían ser alrededor de 6 mil personas las que sufrieron la misma situación.

La empresa de turismo ya no existe más, ya que la sucursal física cerró y su dueño el mexicano Gerardo Berra se fue a vivir al exterior. Ahora los damnificados esperan que otras personas no pasen por lo mismo que ellos, por eso se organizaron para realizar las denuncias pertinentes.

Por este motivo, este martes se espera que haya una movilización en la puerta del Ministerio de Turismo en reclamo por la estafa de Turismo Felgueres. Las víctimas esperan por conocer dónde están tanto Berra como el resto de los integrantes de la empresa. Por su parte, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le suspendió la licencia a esta empresa acusada de estafar a pasajeros que tenían viajes previstos a distintos destinos.