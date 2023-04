La gobernadora ratificó que le descontará los días a los docentes

La propuesta de aumento del 16% en los salarios de abril, correspondiente para el bimestre abril-mayo fue la llave que destrabó el conflicto con los docentes, sin embargo durante el Conrgeso de Beltrán exigieron el no descuento de los días de huelga. Con la tranquilidad de que no habrá más paros, la gobernadora Arabela Carreras no sólo ratificó las medidas administrativas contra UnTER por no acatar la conciliación obligatoria, sino que también se mantiene inclaudicable en su postura de no pagar los días no trabajados.

La relación gobierno-UnTER es inexistente. Durante su gestión, Carreras tuvo siempre palabras agraviantes hacia el sindicato docente que ella alguna vez integró cuando era profesora en Bariloche y que siempre tuvo como resultado tensar aún más la situación. La conciliación no acatada, junto con los días de paros pese a esa resolución del Ministerio de Trabajo, es algo que la mandataria no puede digerir, entonces no retrocede ni un centímetro en su determinación de realizar el descuento correspondiente, que los maestros lo verán reflejado en la acreditación de haberes del próximo viernes 5. Como ejemplo tienen lo sucedido con el salario de marzo, donde los descuentos fueron elevados, a razón de aproximadamente diez mil pesos por día no trabajado por turno.

Desde Bariloche, donde pasa la mayor parte de los días, Carreras hizo una diferencia entre los días de paro con o sin conciliación obligatoria. Fueron 8 las jornadas post resolución de Trabajo que serán tomadas como "inasistencias que son injustificadas" y las anteriores son "ausencias que son en el marco de medidas de fuerza legítimas". Y explicó que con respecto a las últimas "hay una instancia de diálogo para poder ver cómo se recuperan algunos días y qué días irían al descuento”.

Entonces, con esta argumentación, el Gobierno está dispuesto a devolver los días descontados en marzo. No así con los 8 días de abril, aunque al parecer no se aplicarán de una sola vez: "porque eso implicaría que muchos docentes no tendrían prácticamente salario en un mes". Además de remarcar que "por supuesto tenemos que cumplir la ley".

Con respecto al acuerdo con los docentes después de dos meses de medidas de fuerza, Carreras entiende que le da "un marco de tranquilidad”. El aumento adelanta el ofrecimiento que inicialmente estaba previsto para los próximos dos meses y volver a analizar la evolución de la inflación dentro de dos meses.