Alumnas le pegaron brutalmente a una chica “por cheta y linda"

El Colegio San Martín, ubicado en la capital neuquina, se vio envuelto en un escándalo después de que un padre denunciara que un grupo de alumnas estuvo hostigando, persiguiendo e incluso esperando en el baño a su hija para golpearla debido a que consideran que es una “cheta”.

Según el padre de la menor, “no es la primera vez que intimidaciones de este tipo tienen lugar en la escuela”, y también advirtió que “la situación no es nueva, ya el año pasado varias compañeras habían golpeado a una nena que la mandaron al hospital”.

Además, relató que todo empezó cuando su hija cambió de turno y empezó a cursar a la tarde. Fue entonces cuando algunas chicas de 3° año empezaron a intimidarla: “La agarraban no sólo a ella sino a otras compañeras, la empujaban en el baño, las palabras que usaban eran ‘te vamos a hacer mier... porque sos una cheta, qué te hacés la linda pend.., por qué te vestís bien’”.

El hombre se mostró preocupado por la situación y afirmó que “es imposible que un estudiante se pueda concentrar en los estudios sabiendo que salen del aula y están siendo perseguidos en el pasillo o en el baño para ser golpeados”. Como consecuencia de esta situación, su hija tiene miedo de volver al colegio y no quiere asistir más. “Parece que estamos esperando que un chico termine herido o muerto y no me parece que eso esté bien”, remarcó.

Las autoridades de la institución ante esta situación, suspendieron a las estudiantes por tres días con la justificación de que "tenían derecho a estudiar". Esta respuesta no conformó al padre y cuestionó duramente a los directivos porque considera que no es una solución al problema.