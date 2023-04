En plena campaña, Carreras disparó contra Weretilneck

La relación entre la gobernadora Arabela Carreras y el candidato y máxima figura de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, es fría. Casi inexistente. En plena campaña, la figura de la mandataria no aparece, sus acciones de gobierno no están asociadas a la marcada intención de voto que tiene el cipoleño, es más sus asesores le remarcan que son cosas diferentes para la gente. En este contexto es que no resultan casuales las declaraciones de la barilochense contra el Plan Castello, al que calificó como impagable.

Antes de finalizar su segundo mandato, Weretilneck diagramó el Plan Castello para financiar obras públicas en toda la provincia. Y el mega endeudamiento lo aprobó la Legislatura. El 1 de diciembre del 2017 su gestión colocó bonos en el exterior y recibió 300 millones de dólares. Entre los municipios se repartió 30 millones, el resto, sirvió para obras, que en su mayoría fueron inauguradas por la gobernadora Carreras. El pago previsto estipulaba que durante los primeros años sólo se cubría los intereses en dos cuotas anuales de casi 10 millones de dólares, en tanto que desde 2024 se debe empezar a pagar el capital, con desembolsos de casi 92 millones de billetes verdes.

Con este panorama complejo para las cuentas de la provincia, Carreras aseguró que en caso de ganar Weretilneck, la transcisión será larga (desde abril a diciemrbe) y que el Plan Castello es un tema que deberán acordar entre ambos. En septiembre la mandataria deberá afrontar la segunda cuota de 2023, por 10,6 millones de dólares y el cipoleño ya anunció que deberá comenzar con las tratativas apra renegociar la deuda provincial. Ella quiere que cualquier logro de refinanciación, también incluya el último desembolso que debe hacer su gestión.

La gobernadora hizo declaraciones en radios de Viedma en los que aseguró que el Plan Castello "no se puede pagar" y se “debe refinanciar. No se pudo (cumplir) antes, menos ahora", insistió al traer a la memoria la imposibilidad de Río Negro de afrontar esos compromisos por los intereses durante la pandemia y que debieron ser refinanciados. "La Provincia no estuvo en condiciones antes, ni lo está ahora, menos en este contexto macroeconómico. De esto y de todos los temas tenemos que hablar para mirar el bien común", remarcó.

También hizo referencia al escaso diálogo que tuvo siempre con Weretilneck, aunque destacó su figura dentro de Juntos Somos Río Negro. Pero fue crítica al comportamiento del partido hacia ella: "Soy fundadora y conductora de JSRN. No entra en mi cabeza que la fuerza a la que pertenezco y que he honrado estos años como gobernadora me quite la posibilidad de ir en alguna candidatura, suponiendo que sea la de Bariloche, que es mi ciudad".

Así se metió en el conflicto que mantiene con el cipoleño, quien dilata la decisión de elegir el candidato a intendente en el distrito más grande de la provincia. Para él debería ser Agustín Domingo (actual diputado y ex ministro de Economía de su gestión), en tanto que Carreras pretende ser ella. Los números de ella en su ciudad también son muy buenos en las encuestas.

La posibilidad de presentarse con otro sello, de un partido vecinal, está dando vueltas y aunque intentó negarlo, no fue demasiado contundente en sus declaraciones y puso la pelota en los pies de Weretilneck, aunque no lo nombró: "Por qué lo haría, soy fundadora, estoy en la conducción partidaria y soy gobernadora por JSRN".

A sólo 10 días de las elecciones (16 de abril) que definan quién será su reemplazante en el sillón de Laprida y 9 de Julio de Viedma, Carreras no puede garantizar la paz social, con un conflcito con los docentes que se mantiene; con los policías por mejoras en las condiciones laborales; y con los hospitalarios nucleados en ASPUR, que pretenden recomposiciones salariales diferencias al resto de los estatales.