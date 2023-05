Chileno cruzó la frontera a caballo para operarse en El Bolsón

En las ciudades fronterizas argentinas se vive un aluvión de extranjeros que cruzan las fronteras para sacar provecho de los precios argentinos. Pero no todos son viajes de tours de compras, también existen casos donde los servicios gratis que tiene nuestro país benefician a los extranjeros, como la Salud. Un hombre chileno de 74 años no dudó un segundo cuando, imposibilitado de ser atendido en su país, aceptó que su mujer lo traslade 20 kilómetros a caballo, para después pasar a un cuatriciclo y por último navegar en río Manso para llegar a Río Negro donde el sistema público le brindo la asistencia necesaria.

El hecho fue noticia del lado chileno ante la imposibilidad de que pudieran atenderlo en su país. Por eso estuvo obligado a vivir una verdadera odisea para encontrar atención médica. Todo sucedió la semana pasada, cuando Abelino Montero, de 74 años, comenzó a sufir fuertes dolores abdominales. Caía la tarde en la comuna de Cochamó cuando le confirmaron que tenía apendicitis y debían operarlo. Sin embargo no tenía forma de recorrer los 112 kilómetros hasta Puerto Montt, y la fuerza aerea no autorizaba vuelos nocturnos para esa ruta.

Sin posibilidad de una atención médica urgente y con su marido retorcido de dolor, Adela, la esposa de Abelino, lo cargó como pudo en un caballo y comenzó el trayecto de 20 kilómetros hasta la frontera, donde el personal de Carabineros de la Aduana solicitó la colaboración de un vecino que con un cuatriciclo lo llevó hasta el río Manso, donde en un pequeño bote debiéron navegar unos 3 kilómetros hasta llegar a El Manso y de allí hasta Río Villegas en una camioneta, donde finalmente una ambulancia lo llevó hasta El Bolsón.

Abelino aprovechó que una de sus hijas vive en El Bolsón y ella lo esperó y coordinó el opertivo para llegar hasta el hospital, donde fue intervenido. La infección en el apéndice ya estaba avanzada y el cuadro pasó a ser de peritonítis. Finalmente Abelino recibió la atención necesaria en el hospital público rionegrino y actualmente se encuentra internado bajo algunos cuidados.

La atención que fue rápida y eficaz del lado argentino no fue tal en territorio chileno y de eso se quejó la hija Abelino, quien se quejó de las imposibilidades que mostró el sistema sanitario de su país. "Vi una información que decía que por las condiciones climáticas no se pudo trasladar, lo que es mentira (…) Tienen que ver que esa gente está geográficamente aislada y la mayor población es adulta. Son inhumanos, estoy dolida y molesta. Fue negligencia de las autoridades, no de Carabineros ni del paramédico”, dijo Yuri.

Y por último se mostró reconfortada con la atención recibida en El Bolsón: "Doy gracias a los médicos argentinos que está vivo mi papá. No al sistema de salud chileno".