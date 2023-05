Le robaron las tarjetas en Neuquén y se compraron de todo

La inseguridad no da tregua en la capital neuquina. Los casos y modalidades se multiplican en distintos barrios de la ciudad. Esta semana, una mujer se bajó de su camioneta para disfrutar de un café en una reconocida confitería ubicada en la calle Río Negro, en el límite con el paseo costero. Sin embargo, cuando volvió a su vehículo, se encontró con la peor noticia.

"Había ido con una amiga a esta confitería. Cuando vuelvo a mi camioneta, noto que la riñonera donde estaba mi tarjeta de crédito y DNI ya no estaban. Seguramente usaron inhibidores de alarma porque la puerta no se encontraba rota", explicó Nadia Godoy, vecina del barrio Don Bosco, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Para Nadia, no fue la peor noticia. "Yo salí de la confitería a las 19:00 y a las 19:30 los ladrones que me sacaron la tarjeta de crédito VISA ya habían hecho algunas compras. No entiendo por qué los comercios aceptaron la tarjeta sin mi identificación física", comentó la vecina. Las compras las hicieron por MercadoLibre, según contó Nadia.

Lógicamente, la víctima ya hizo la denuncia ante la policía y también con el banco emisor de la tarjeta, quienes respondieron que esperarán el resumen para chequear las compras hechas por los delincuentes. "Ya no se puede ir a tomar un café tranquila", afirmó ,indignada, Nadia.