Quedaron varados en Chile y denuncian sobreventa de pasajes

Casi 30 argentinos quedaron varados en Chile desde el viernes pasado. Primero, fue la inhabilitación de los Pasos Fronterizos por acumulación de nieve. Después, por problemas que tuvo la empresa en remediar la situación de quienes quedaron estancados.

"Han reprogramado los pasajes. Hoy sale un solo micro y no alcanza a viajar toda la gente que tiene que viajar", dijo una de las personas que está a la espera de retornar al país en la terminal Rodoviario de Temuco. Asimismo, agregó que "la empresa no va a poner otro micro".

Según relató una de las damnificadas en un video, debido a que la aduana estaba cerrada, fue que la empresa tomó la decisión de reprogramar los viajes. Pero, falló la logística a la hora de reubicar los lugares: "Hay mucha bronca porque la empresa reprogramó los pasajes y ya viene el micro con gente".

Todos los pasajeros estaban esperando salir con destino a Neuquén desde el viernes, pero se llevaron una sorpresa al ver que muchos no estaban en la nómina para ocupar un asiento en el colectivo. "No vamos a permitir que el micro salga: o vamos todos o no se va nadie", comentó sobre la medida que llevaron ante la falta de certezas que les brindaba la empresa; salvo, claro, que el hospedaje y la comida en todo el tiempo de demora saldría de sus bolsillos .

"Estamos a la espera de que la empresa Vía Bariloche nos pueda dar una solución", sentenció. Al final, uno de los trabajadores logró contactarse con la gerencia de Vía Tac y les comunicó que este domingo a las 6:00 saldría un colectivo de refuerzo para trasladar a los varados.