Muerte en el hospital: “Creemos que fue una mala praxis”

Luego de la muerte de Diego Soto, un hombre de 23 años que se atendió por un dolor de muelas en el hospital de Regina, el ministerio de Salud inició investigación interna para conocer cómo se sucedieron los hechos y determinar las responsabilidades del personal médico y de enfermeros.

Las autoridades de Salud y del hospital se pusieron a disposición de la justicia para avanzar con la investigación del caso y aportar toda la información necesaria que ayude a esclarecer lo sucedido.

Abril Suárez, era la pareja de Diego, esta mañana explicó en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “como familia no estamos conformes con el resultado de la autopsia que arrojó en los primeros resultados que la muerte se produjo por un edema pulmonar agudo. Hemos estado investigando sobre este edema y no coincide con lo que tuvo que pasar mi pareja”.

Agregó que “Diego era una persona muy sana, muy activa, siempre estaba bien hasta esa madrugada que pasó todo eso. Solamente no sentía sus brazos ni piernas, tenía adormecidas las extremidades. Creemos que fue una mala praxis ya que no nos supieron explicar porque mi pareja tenia ese adormecimiento en las piernas. Él reconoció quien le colocó el inyectable. Nunca había tenido ningún tipo de problemas. No tenemos explicación de porqué entró en paro. Cuando la médica nos dijo que falleció no supo decirnos la causa”.

“Nos dicen que la causa de la muerte fue el edema, pero faltan más estudios. El fiscal nos dijo que llevaría tiempo. Queremos visibilizar el caso, no es la primera vez que sucede en el hospital de Regina. Mi pareja estaba solo, los enfermeros iban muy de vez en cuando, ese estado de abandono es imperdonable y no puede quedar así. Si bien dicen del edema por un dolor de muelas no salís muerto de un hospital. Confiamos en los médicos en algún momento, ahora ya no”, concluyó.

