Nación ratificó la entrega de tierras a una comunidad Mapuche

Pese al fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia, Nación resolvió la entrega de tierras a una comunidad mapuche Buenuleo, que hace años ocupó tierras en la base del cerro Ventana en Bariloche. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial y ratifica la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que en el relevamiento territorial avala la "ocupación actual, tradicional y pública" de la Lof.

El territorio en cuestión son 481 hectáreas ubicadas en la base del cerro Ventana, a unos 15 kilómetros al noroeste de Bariloche y que se encontraban en litigio tras la toma realizada por la comunidad Buenuleo, que irrumpió en septiembre de 2019 en un predio privado bajo la consigna de reivindicación territorial.

El INAI, presidido hasta agosto del año pasado por la rionegrina Magdalena Odarda (ex compañera de fórmula de Martín Soria en las elecciones de 2019) argumentó que el relevamiento territorial indígena se enmarca en un contexto de emergencia territorial en el que se encuentran las comunidades indígenas como sujetos de derecho resultando el ordenamiento jurídico aplicable de orden público y su derecho de carácter colectivo . Y de esta manera, ratificó la "ocupación actual, tradicional y pública" de la Comunidad Lof Che Buenuleo.

Antonio Buenuleo, en su calidad de Lonko de la Comunidad solicitó el "Relevamiento Territorial" de su comunidad en 2010 y que el reconocimiento de su ocupación territorial se podría haber obtenido "desde el año 2011". Sin embargo, el trámite en Nación demoró por el cuestionamiento de un privado, que aseguraba ser el dueño legítimo de las tierras y lo sometió en la Justicia.

Luego de distintas instancias, la Corte Suprema rechazó el pasado 9 de febrero de 2023 un recurso de queja del INAI y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo que ordenaba la entrega de 481 hectáreas a la comunidad Lof Che Buenuleo.

El planteo original del supuesto dueño, Emilio Friedrich, tuvo sentencia el 18 de junio de 2021 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, y rechazó la demanda por lo que validó "el procedimiento administrativo de relevamiento técnico-jurídico catastral de tierras de la comunidad Lof Che Buenuleo iniciado en el año 2010". Y reconoció "la ocupación actual, tradicional y pública" de esas tierras.

El periplo jurídico tuvo continuidad en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que dispuso lo contrario. Declaró la nulidad del fallo anterior y consideró que el INAI no había cumplido debidamente el procedimiento previo al dictado de la resolución. Además, remarcó que se debe resguardar "el derecho de defensa no sólo de los colectivos aborígenes sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas".

Es que según Friedrich, él adquirió de buena fe las tierras en cuestión a alguien que hace 40 años se las había comprado a la familia Buenuleo, los mismos que años después reclamaron la tenencia ancestral y que lograron el beneficio por parte del gobierno nacional.

El diputado nacional y ex candidato a gobernador, Aníbal Tortoriello, no dejó pasar la resolución del gobierno y la cuestionó a través de Twitter: "La cesión de tierras no es más que un aval del gobierno nacional a la violencia y la extorsión. Tristísimo". Y puso como ejemplo a seguir las acciones de los vecinos de Villa Mascardi que "nos vienen marcando de manera clara cuál es el camino para resolver este drama inventado por los pseudo mapuches".

Además, publicó un comunicado de la Junta Vecinal de Mascardi presidida por Diego Frutos -permanente denunciante de la toma de la Lof Lafken Winkul Mapu- que acusa al gobierno de Alberto Fernández de regalar el Parque Nacional Nahuel Huapi.