Se menciona a Márquez como posible candidata a diputada

La modorra que caracterizaba al camino rumbo a las PASO de agosto aquí, en la provincia de Neuquén, se vio sacudida este miércoles con los rumores que comenzaron a circular respecto de una posible, eventual o hipotética candidatura que -vale decirlo- hasta ahora nadie ha salido a desmentir. Se asegura que la concejal Nadia Márquez analiza la posibilidad de presentarse como candidata a diputada nacional, con el supuesto respaldo de un sector libertario.

Las versiones se apoyan no sólo en las desavenencias públicas entre dirigentes de ese sector, sino también en el hecho de que desde Arriba Neuquén hicieron trascender un acuerdo con La Libertad Avanza, partido de Javier Milei, quien (ese miércoles) fue públicamente elogiado por la precandidata a presidenta de la Nación por el PRO, Patricia Bullrich, quien disputa esa postulación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Además de concejal en la ciudad de Neuquén, Márquez es diputada provincial electa, cargo al que accedió a través de una de las listas colectoras que apoyaron al diputado nacional y ahora gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Para Figueroa todo parece ser ganancia. De hecho, ya es el hombre fuerte de la provincia y no deja de sumar adhesiones rumbo al cambio de gobierno. La última incorporación al espacio que conduce fue la de la diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi, quien llegó no sólo en uno sino en dos momentos claves del calendario electoral: las legislativas nacionales y las municipales de Cutral Co, donde el candidato de Comunidad, Rubén García, enfrentará a Ramón Rioseco.



Con Tanya (quien tiene mandato hasta 2025) Figueroa se aseguró representación en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Si ingresa Márquez, esa representación se verá multiplicada. Aunque claro, habrá que ver cómo reacciona y qué candidatos presenta la expresión local del PRO cuyos máximos referentes, Marcelo Bermúdez y Leticia Esteves, responden a Larreta y se encuentran dentro del espacio que conduce Figueroa. Esta vez, la provincia de Neuquén renueva dos bancas de diputados y ninguna de senadores.