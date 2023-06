Echaron a una policía neuquina por comprar con tarjeta ajena

La agente había formulado compras en plataformas online, utilizando los datos de una tarjeta que no era de su titularidad.

Una agente que realizó compras con una tarjeta que no le pertenecía y que no se explicó de dónde la sacó o cómo la consiguió, fue despedida de la Policía neuquina. Su expulsión se confirmó hace apenas unos pocos días.

El 18 de noviembre último, la Jefatura de Policía tramitó ante el Poder Ejecutivo provincial la destitución por cesantía de la agente a quien le comprobaron la comisión de una falta grave.

En el expediente dice -de manera textual- “que los hechos que motivaron la solicitud de la medida expulsiva, se originaron a raíz de la denuncia radicada el 14 de octubre de 2021, en la cual se expuso que la mencionada agente habría formulado compras en plataformas online, utilizando los datos de una tarjeta que no era de su titularidad”.

Por raro que parezca -aunque quizá no tanto- la modalidad tiene penosos antecedentes. En diciembre de 2022 se supo que otra agente, robó los datos de una tarjeta de débito y no sólo sacó dos préstamos, sino que además realizó compras por un monto superior a los 370 mil pesos. Más acá en el tiempo, en abril último, se conoció el caso del ahora ex cabo N.A.S.Z (se conocieron sólo las iniciales) quien realizó compras con la tarjeta que había extraviado una vecina. El sinvergüenza fue despedido.

En el caso que acaba de conocerse, la Fiscalía de Delitos Económicos, le inició una causa por la presunta comisión del delito de defraudación, mientras tanto el sumario administrativo siguió adelante y ahora la despidieron.