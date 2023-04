La Angostura: por la crisis habitacional vive en su auto

La crisis habitacional en Villa La Angostura sumó otro triste capítulo. Una vecina de la ciudad ahora vive en su auto personal, ya que no puede encontrar un departamento o casa para alquilar. Hace algunas semanas, se conoció la noticia de que más vecinos se veían obligados a dormir en las guardias de los hospitales y en las galerías céntricas. Las opciones para alquilar ya no existen, o están disponibles para unos pocos o mejor dicho, para turistas que paguen en dólares.

Vecino durmiendo en galerías. Foto: LaAngosturaDigital

La situación de Susana y su hijo es dramática. Ambos tienen trabajo y un emprendimiento, generando una entrada económica apta para alquilar, pero no encuentran nada. "No somos delicados para encontrar una casa que nos guste, es que ni siquiera podemos alquilar una habitación con un baño. Lo más preocupante es que no solo somos nosotros, sino que hay muchos casos de personas que está en la misma"; comentó la vecina en diálogo con AM550 y CN24/7.

Susana y su hijo se vieron obligados a ir alternando lugares para vivir, desde cabañas hasta su propio auto. La crisis habitacional sigue agravándose en la ciudad neuquina, ya que los propietarios de los inmuebles prefieren -les conviene- alquilar a turistas y a precio dólar. Esta realidad golpea de lleno a los futuros inquilinos, que hace algunos meses ya se ven obligados a dormir en los hospitales y galerías céntricas.

Esta semana y en redes sociales, se hizo viral una publicación en un grupo de Facebook de La Angostura, en donde se ofrece "una cama con habitación compartida" por 40 mil pesos por mes. En marzo de este año, también se publicó una nota en este mismo medio que contaba cómo las y los vecinos de la zona se iba a acampar al Correntoso, a falta de un lugar para alquilar.