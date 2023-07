El taxista, los pitbulls y otras cuestiones regionales

Durante la semana que termina las miradas del mundillo de la política neuquina apuntaron hacia Cutral Co y Plaza Huincul, que este domingo elegirán autoridades. La disputa por las intendencias es entre los candidatos del oficialismo (Ramón Rioseco en Cutral Co y Gustavo Suárez en Plaza Huincul) y la oposición (Rubén García y Claudio Larraza, quienes pertenecen al frente de partidos que conduce el gobernador electo Rolando Figueroa). Estas ciudades llegan a las urnas en medio de una denuncia que realizó el contador Leandro Rattá por el faltante de unos 4.500 millones de pesos (monto actualizado) del ENIM, el ente que integran ambos municipios y que administra los recursos provenientes del yacimiento de gas El Mangrullo. Busca saber si los oficialismos desviaron fondos hacia supuestas “cajas negras” de financiamiento de actividades políticas. Pero eso no es todo. Por el contrario, en la semana también hubo un hecho policial que sacudió a Neuquén capital: el ataque a tiros contra un taxista; y dos ataques de pitbulls en la región. Veamos.

La bala en el cuello

Durante la madrugada del miércoles, en la ciudad de Neuquén, el taxista Diego Rojas fue víctima de un violento hecho. Subió una pareja y le pidió que se dirigiera hacia el Oeste. En eso estaban cuando el sujeto (identificado como Maximiliano Montoya, de 27 años) sacó un arma y se la apoyó en la cabeza; el chofer apretó el botón anti pánico y clavó los frenos. El delincuente efectuó tres disparos y uno de ellos le ingresó por el hombro y se le alojó en el cuello. El taxista saltó literalmente del auto en movimiento. El sujeto fue detenido (ahora purga prisión preventiva) y el chofer fue llevado al Castro Rendón, donde le dieron el alta a las pocas horas, sin haberle extraído el proyectil. Luego sus colegas protestaron en la puerta de ese hospital. Consultado al respecto, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, dijo a 24/7 Canal de Noticias que el taxista “va a estar en observación varios días” y que “en el hospital le brindaron contención psicológica debido al shock que sufrió y para que su recuperación sea lo más pronto posible”.

Mala praxis en el Heller

Una familia le reclama, hasta ahora sin éxito, una indemnización de 50.374.620 pesos a la provincia de Neuquén por las graves secuelas que una presunta mala praxis durante el parto dejaron en su hijo. El reclamo de Alan Sebastián M. y de Micaela Liliana B. tramita por la instancia administrativa.

En el expediente consta que el 17 de octubre de 2020, Micaela -quien cursaba un embarazo controlado, sin complicaciones y de término- se presentó en el Hospital Heller de la ciudad de Neuquén, donde le realizaron cesárea, porque el bebé por nacer evidenciaba falta de rotación y descenso. Pero los tiempos se demoraron y el parto también. Los padres dicen que el bebé estuvo “encajado en la pelvis materna, soportando las contracciones” y que “el cirujano se encontró con un trabajo de parto excesivamente evolucionado que requirió maniobras traumáticas y violentas, lo que lesionó el cráneo” del bebé. Aseguran que eso “ocasionó las lesiones de hematoma frontal, lesión ocular izquierda, asimetría craneal y hematoma parietal izquierdo”, que dejaron secuelas en el niño.

Ataques de pitbulls

Una mujer de alrededor de 70 años fue atacada por dos pitbulls y se salvó gracias a la oportuna intervención de un vecino que tomó coraje y logró espantarlos. El ataque sobrevino en la Plaza Eva Perón de Centenario y cuando la mujer fue a realizar la denuncia supo que los mismos perros habían atacado a otro vecino, hacía apenas unos pocos días. El caso repercutió en las redes y hubo quienes aseguraron que tienen dueño, pero andan por la calle. El otro ataque fue en la ciudad de Neuquén, donde una mujer de 86 años fue mordida en una de sus piernas. Ocurrió en Fava y Chaneton; la mujer se dirigía a realizar las compras y fue atacada por tres pitbulls que estaban en la calle y que supuestamente eran del mismo dueño. A la mujer la salvó su hijo que justo pasaba por el lugar.

Al final, no habrá descuentos

El gobierno rionegrino homologó el acta paritaria que había firmado con el gremio de los docentes (Unter) y devolverá los días de paro que fueron descontados de los sueldos docentes. Apenas unos pocos días antes, la gobernadora Arabela Carreras había dado por cerrado el asunto, con la siguiente frase: “El reintegro de los descuentos de los días de paro ya fue discutido en paritarias y no vamos a realizar esa devolución”. Pero luego le torcieron el brazo, dio marcha atrás y se confirmó la devolución de los montos que fueron debitados de los haberes de junio.

Venció a Rapicuotas

Una vecina de Roca logró vencer a la prestamista que la hostigaba y (fallo judicial mediante) deberá indemnizarla por no haberle brindado información clara sobre las deudas que le reclamaba, producto de tres préstamos personales. El fallo de primera instancia del Juzgado Civil N 3 de esa localidad rionegrina fue confirmado por la Cámara Civil de Apelaciones, que además le aplicó a la financiera una multa del 20% de la indemnización por litigar en forma “maliciosa”, con la intención de dilatar el proceso y de ocultar información solicitada por el Tribunal. El fallo también ordenó informar a la AFIP y a la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, sobre una presunta maniobra de evasión impositiva por parte de la financiera. La sentencia de primera instancia ya había condenado a la empresa Finanpro SRL -más conocida como Rapicuotas- al pago de 2.200.000 pesos, por daño moral y punitivo.

Educación y energía

El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta presentó, en Jujuy, otro paquete de propuestas de gobierno. En este caso se trató de doce medidas para impulsar las energías renovables como motor de crecimiento de la Argentina. La presentación fue en la localidad de Perico, donde se inauguró la Escuela Primaria N 475, financiada con recursos provinciales. “En Jujuy estamos inaugurando escuelas que son parte de la primera tanda de 100 escuelas de las 258. Es una cantidad enorme. Además, que hayan surgido de lo producido por las industrias de las energías renovables es un doble valor: la educación y la transformación energética hacia el cuidado del planeta, dos valores muy positivos para Argentina”, destacó el jefe de gobierno porteño.

El bono de los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará durante agosto la última cuota de un bono extraordinario de 20 mil pesos, para el refuerzo de ingresos que se pagó durante tres meses con los haberes jubilatorios. La iniciativa, aplicable también a pensionados, será para aquellos que perciben hasta un haber mínimo de 70.938 pesos. En tanto, para aquellos que perciben más de un haber mínimo el adicional irá decreciendo gradualmente hasta llegar a 5.000 pesos. Según se explicó al respecto, la medida tiene el objetivo de compensar el impacto de la inflación, además de brindar un apoyo financiero.