Tres jefes comunales flojitos de papeles

Durante la semana que termina, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén les aplicó multas a tres jefes comunales, de localidades del interior, que persisten en sus costumbres de no justificar los gastos municipales; al menos de no justificarlos como corresponde. Pero eso no es todo, ya que hubo más, como el reclamo formal del gobierno provincial neuquino para que las administradoras de las represas hidroeléctricas paguen un canon por el uso del agua; y el castigo de los Rioseco a quienes les votaron en contra en las elecciones de Cutral Co. Al mismo tiempo hubo tensión durante el desalojo de terrenos ocupados en Balsa Las Perlas; se generó polémica en Bariloche por lo que será el retiro del monumento a Roca; y se conoció una orden judicial a Vía Bariloche para que le entregue pasajes gratuitos a una vecina que necesita viajar a Buenos Aires para operarse. Sorprendió, además, la detención de un conocido multimillonario, que aquí, en la Argentina, parece intocable. Veamos.

Poniendo estaban los intendentes

A lo largo de la semana se conocieron las sanciones que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén les aplicó a tres jefe comunales a los que bien podría considerarse flojitos de papeles. Lo llamativo, o quizá no tanto, es que los tres son reincidentes en sus incumplimientos. Uno es el presidente de la Comisión de Fomento Los Chihuidos, Gerónimo Fuentealba, quien no pudo demostrar para qué usó parte de los recursos del ejercicio financiero de 2017. La multa fue de 42.134,68 pesos. Otro de los castigados fue el jefe comunal de Las Coloradas, Abel Adrián Matus, a quien le aplicó una multa de 50 mil pesos por no haber presentado la rendición de cuentas del Ejercicio 2021. El tercero es el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Puente de Picún Leufú, Miguel Alberto Paz, al que sancionó con una multa de 70 mil pesos por no haber presentado la rendición del ejercicio 2021. Generalmente, en estos casos, el órgano que vela por los recursos del Estado castiga en forma conjunta a los jefes comunales y a los tesoreros (o secretarios de Economía) y tienen que pagar a medias con dinero de sus propios bolsillos.

Si usan el agua, que la paguen

El gobierno de la provincia de Neuquén inició gestiones para que las empresas que administran las represas paguen un canon por el uso del agua proveniente de los ríos Limay y Neuquén. Según indicó el gobernador Omar Gutiérrez, la intención es que comiencen a pagar en agosto, cuando termine la concesión de las compañías privadas y comience a regir la prórroga que tendrán hasta diciembre. “Hay empresas, actuales concesionarias, que estarían dispuestas a empezar a abonar el canon”, señaló el gobernador. Y dijo que los representantes de Neuquén irán a la mesa que convocó el ministro de Economía, Sergio Massa, “con la postura de que a partir del 12 o 13 de agosto empiecen a pagar el canon, como corresponde”. La mesa se convocó luego de que las provincias de Neuquén y Río Negro reclamaran participación en la futura administración de las hidroeléctricas, precisamente como dueñas del recurso natural, que es el agua.

Castigo y reacción en Cutral Co

Luego de su victoria en los comicios municipales, el intendente de Cutral Co, José Rioseco y el ahora intendente electo, su hermano Ramón Rioseco, decidieron castigar a quienes fueron candidatos en listas opositoras o trabajaron políticamente para ellas ¿Qué hicieron? Los expulsaron del programa plus, un sistema de contratos municipales precarios. Eso hizo que unos 50 trabajadores que se quedaron sin trabajo se manifestaran frente a la sede municipal. Hasta el lugar se acercó el ex candidato a intendente por Comunidad Rubén “Ojito” García, quien lamentó: “Sabíamos lo que iba a suceder si ellos elegían una opción distinta a la del oficialismo el día domingo”. Tras las quejas y las manifestaciones de repudio, los Rioseco dieron marcha atrás con el castigo.

Usurpación y desalojo

Momentos de tensión se vivieron durante la semana en Balsa Las Perlas, localidad ribereña de Cipolletti en la que efectivos de la Policía rionegrina desalojaron una toma que dividió terrenos que no eran suyos y hasta colocó alambrados. Hubo una denuncia y los fiscales del caso ordenaron que los terrenos fueran devueltos a sus propietarios. Cuando llegaron los policías y las topadoras, los que habían tomado esas tierras exigieron que les muestren la orden de desalojo. En diálogo con la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, una de las personas desalojadas contó la tensa situación. “Son 300 familias afectadas. Llegó un grupo de policías y comenzó a quemar las casillas. Los terrenos pertenecen a un negocio millonario. Las estamos ocupando desde el 6 de julio”, dijo esta persona que se identificó como Carlos.

Se va Julio

La Municipalidad de Bariloche recibió la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos para hacer una serie de reformas en el Centro Cívico. El principal proyecto es quitar del centro de la plaza el monumento a Julio Argentino Roca, algo celebrado por organismos de Derechos Humanos y resistido por sectores que defienden su centralidad en uno de los puntos más turísticos. El monumento, aparentemente, será trasladado a otro lugar y eso genera polémica. Funcionarios municipales indicaron que procuran “la preservación del monumento” y “cumplir con el objetivo con el que se construyó el Centro Cívico: tener una vista despejada del lago Nahuel Huapi, sin nada que la obstruya”. Otras informaciones indicaron que en el sitio en que está emplazada la estatua de Roca se aprobó la construcción de “una obra de arte en piedra sin elevación”.

¿Y los pasajes para cuando?

El Juzgado Multifueros de El Bolsón le ordenó a Vía Bariloche que le entregue pasajes a una vecina que necesita operarse de sus oídos -en la ciudad de Buenos Aires- y que perdió el turno por dificultades que atribuyó a esa empresa. La mujer padece afecciones motrices y contó que los médicos le habían indicado una cirugía para la reconstrucción de los tímpanos, para la cual ya tenía fecha en el hospital Bernardino Rivadavia. Sin embargo no pudo viajar por problemas en la emisión del pasaje y perdió el turno. Los problemas continuaron y volvieron a negarle el pasaje gratuito, por lo que no pudo volver a Buenos Aires para la consulta y la asignación de una nueva fecha de cirugía. Los empleados de la empresa desplegaron todo su manual de excusas para no entregarle los pasajes gratuitos, pero ahora la Justicia les ordenó que lo hagan para que la mujer pueda viajar en agosto.

Aumento para mercantiles

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) cerraron junto al ministerio de Trabajo un acuerdo salarial con suba del 27%. El mismo corresponderá a un periodo trimestral (una nueva tendencia gremial para evitar perder contra la inflación) y se segmentará en tres etapas. Según el secretario general de FAECYs, Armando Cavalieri, la metodología “permite tener un panorama más preciso sobre cómo avanza la evolución de los precios y así defender de la mejor manera el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”. Según se indicó al respecto, más de un millón de trabajadores pasarán a tener un básico de 286 mil pesos.

Acá intocable, allá preso

El multimillonario británico que tiene una estancia en el Lago Escondido, Joe Lewis, se entregó a la justicia de New York, en Estados Unidos, y si bien quedó preso fue rápidamente liberado luego de que pagara una fianza millonaria. El magnate, de 86 años, está acusado de 19 delitos que involucran fraude financiero y tráfico de información privilegiada. En su declaración afirmó ante la Justicia que “no es culpable de los delitos por los cuales es investigado”. Vive en una mansión de las Bahamas y pagó una fianza de 300 millones de dólares, que quedó asegurada con un yate y una avioneta.