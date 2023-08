Carencias, dinos y ovnis rumbo a las urnas

La semana que termina y que marcó el tramo final rumbo a las PASO de este domingo, tuvo hechos preocupantes, sorprendentes e insólitos. También uno trágico que conmueve, angustia e indigna. Preocupante fue el cierre del laboratorio del hospital provincial neuquino, por falta de insumos; y sorprendente fue el nuevo hallazgo de restos de dinosaurios, esta vez en Chos Malal. Insólita fue la presencia de ovnis que dijeron ver operarios del aeropuerto de Bariloche. La tragedia fue el terrible asesinato de una chiquita de apenas 11 años en Lanús, perpetrado por motochorros que la atacaron cuando estaba cerca de su escuela. Además un manifestante murió en una protesta en el obelisco porteño. Eso no es todo, hay más. Veamos.

Así no hay quien aguante

El laboratorio del hospital Castro Rendón, nada menos que el más importante de la provincia de Neuquén, se vio obligado a cerrar debido a la falta de insumos, especialmente guantes. Enfermeras del sector dijeron que el problema comenzó a notarse hace algunos meses, pero ahora, en agosto, ya no se pudo aguantar. “Cada vez tenemos menos recursos” y “ahora no tenemos guantes de látex para trabajar en el laboratorio”, contó Norma Sepúlveda, integrante del laboratorio de ese hospital capitalino, durante una entrevista que le realizaron en la AM550 y en 24/7 Canal de Noticias. “La única solución que nos informaron fue que nos pueden traer guantes, pero no son del tamaño adecuado, porque son XL o XXL”, lamentó. “También faltan bastante reactivos y tubos para el laboratorio; nos dan un stock para un día o dos, pero después se terminan y tenemos que ver de dónde sacarlos para solucionarlo en el momento”, agregó. Los perjuicios son, por supuesto, para los pacientes.

Neuquén, tierra de gigantes

Las intensas lluvias que cayeron en julio causaron daños materiales, pero también contribuyeron al hallazgo de restos de los dinosaurios que se pasearon hace millones de años por lo que hoy es la provincia de Neuquén. En Añelo, llamada la capital de Vaca Muerta, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), junto a un equipo de docentes del Museo del Desierto Patagónico, trasladaron esta semana los restos de un dinosaurio aún no identificado. Por otro lado, un sorprendente hallazgo se produjo en Chos Malal, donde encontraron restos de otro dinosaurio. Se trata de un hueso de un metro de largo, que tiene una antigüedad de más de 100 millones de años, dijeron los expertos.

Juguetes peligrosos

En vísperas del Día del Niño, en la provincia de Neuquén se retiraron juguetes de las góndolas de jugueterías y supermercados, por ser considerados peligrosos. Fueron alrededor de 1.200 productos que la dirección provincial de Protección al Consumidor tuvo que eliminar del stock. Según explicaron desde gobierno, inspectores de este organismo recorren los comercios para asegurar que esos productos tengan el “sello de seguridad argentino”. Miryam Zurita, titular del organismo de control, destacó que dicho sello garantiza que el producto “aprobó satisfactoriamente los análisis toxicológicos” de materiales y pinturas. En cambio, la ausencia de certificación implica un riesgo para los niños.

Se zarpó mal con su vecina

En la localidad rionegrina de Río Colorado, ocurrió un insólito episodio. Un sujeto, cuyo nombre no trascendió, golpeó la puerta en la casa de su vecina. Cuando ella salió le dijo: “Hace rato te estoy mirando” y lo que siguió después la dejó helada: le ofreció dinero a cambio de relaciones sexuales. Entre sorprendida y asustada, ella intentó cerrar la puerta, pero él buscó impedírselo. Luego del breve forcejeo lo echó, cerró con llave y pidió ayuda por teléfono. Poco después llegaron la dueña del complejo de departamentos y la madre de la joven. Para entonces el susto ya había mutado en indignación; y el sujeto este, de unos 40 años, negó los hechos. Hubo una denuncia policial y otra judicial. Luego, la jueza de Paz Daniela Alberdile le endilgó acoso callejero y, en función de eso, lo condenó a aportar dinero a una escuela de fútbol femenino y a realizar una capacitación sobre perspectiva de género. Cuando lo indagó la magistrada, el sujeto dijo que “no recordaba” lo que hizo.

El IPROSS en terapia intensiva

La intersindical rionegrina, integrada por trabajadores de la salud, docentes, judiciales y de la administración pública se manifestó para que la obra social provincial, IPROSS, funcione como corresponde. Entre las principales demandas, se solicitaron los reintegros en tiempo y forma, la eliminación del cobro extra en las consultas médicas y que se ponga fin al sistema de cupos que limitan la cantidad de pacientes que se pueden atender. Además, requirieron profesionales para todas las especialidades para asegurar una atención completa y de calidad a todos los ciudadanos. También pidieron la creación de consultorios médicos externos para descentralizar la atención y hacerla más accesible a quienes viven en zonas alejadas. El pedido contempla mayor cobertura en medicamentos y especialmente en enfermedades oncológicas y crónicas al 100%, para asegurar el acceso a los tratamientos sin restricciones.

Mulder y Scully, pero en Bariloche

No serán los expedientes secretos X, pero imágenes bastante difíciles de explicar sorprendieron en la ciudad de Bariloche y fueron captadas por trabajadores del aeropuerto. En sus redes sociales, dieron a conocer el video de las luces que se movían de manera incesante a pocos kilómetros de la pista. Mientras tanto, en la radio, se podía escuchar el diálogo entre la torre de control y el piloto de una aeronave que se encontraba por despegar. “No era una aeronave”, confirmaban en el momento. Entre las 4:40 y las 5:45 de la mañana se vieron tres luces que hacían movimientos incesantes en el horizonte, explicaron asombrados. En la pista había una aeronave de Flybondi a la espera de la autorización para partir rumbo a Ezeiza.

¡Por fin!

Tras el reclamo del gremio Petrolero, el gobierno nacional les permitió a las empresas incorporar insumos y maquinarias compradas en el exterior. Se liberaron, de este modo, las trabas aduaneras que según el sindicato hacían peligrar tanto la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta como la estabilidad de los trabajadores. El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, sostuvo que esta nueva decisión permite “garantizar la paz social en la cuenca neuquina”. Además, comentó que “se van a tomar todas las medidas necesarias y habrá garantías para que la producción no se detenga”. Del encuentro con el dirigente gremial participaron el director de Aduanas, Guillermo Michel y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

El crimen de Morena

El terrible caso que sucedió en Villa Diamante, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, conmovió a todo el país. Eran las 7:30 cuando Morena Domínguez, una chiquita de apenas 11 años, estaba cerca de su escuela e irrumpieron dos motochorros que fueron a robarle lo poco que llevaba y que puede llevar una indefensa criatura de esa edad. Es decir, la mochila, los útiles escolares y su teléfono celular. Los malvivientes no tuvieron contemplación alguna, la chiquita golpeó contra el asfalto y llegó en estado crítico al Hospital Evita, donde lamentablemente falleció. Ese mismo día (a pocas horas del ataque) hubo siete detenidos, y se estableció que los principales sospechosos son dos sujetos con antecedentes penales por hechos delictivos. Tienen 25 y 28 años, se encuentran tras las rejas y fueron identificados como los hermanos Miguel “Miguelito” y Darío Humberto “Lolo” Madariaga. La rápida detención evidencia que eran conocidos en el barrio y que, una vez más, falló la prevención.

Se viene otro previaje

Luego de las elecciones de este domingo, el gobierno nacional tiene previsto difundir detalles de la quinta edición del programa previaje, diseñado para fortalecer al turismo dentro del país. Según trascendió, se incrementará el tope de reintegro, que fue de 70 mil pesos durante la cuarta edición. El nuevo límite oscilaría entre los 90 mil y los 100 mil pesos. Además, se contempla la posibilidad de utilizar el programa nuevamente durante la temporada baja, en los meses de septiembre y octubre, incluyendo el fin de semana largo del 14 al 16 de octubre. Como en ocasiones anteriores, el porcentaje de reintegro será del 50% para el público en general y del 70% para jubilados. Los viajeros podrán adquirir boletos, alojamientos y paquetes turísticos dentro del territorio nacional.