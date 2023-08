Pintaron un mural para pedir justicia por Pablo Córdoba

En una emotiva manifestación de apoyo a la familia de Pablo Córdoba , el joven soldado que fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, artistas y vecinos de Zapala se unieron para crear un mural en su memoria. La obra, realizada en la esquina de Ejército Argentino y Avenida Roca, muestra el retrato de Pablo con una bandera argentina de fondo y una frase que demanda justicia por su dudosa muerte, que aún está bajo investigación.

El muralista Heber Hernández, profesor de plástica en el CPEM 45 de Bajada del Agrio, fue el creador del mural que busca visibilizar la lucha por esclarecer el caso de Pablo Córdoba. El mural, de 2.50 por 1.60 metros, se erige en un lugar estratégico, frente al monumento a los caídos en Malvinas y en una arteria que conduce a la sede del Ejército en Zapala.

La comunidad se congregó en el lugar desde tempranas horas para acompañar a Hernández mientras pintaba el mural. Además de los vecinos, también asistieron otros profesores de plástica, docentes y músicos que contribuyeron con su música a la jornada artística.

"Una de las hipótesis que manejamos es que esos tiros no eran para mi hijo. Le podría haber tocado a cualquiera y recordemos que Pablo no tendría que haber estado de guardia ese día. Él no tenía problemas con nadie", afirmó su madre Natalia, en diálogo con AM550 y CN24/7.

El muralista explicó que también se llevó a cabo una actividad de esténcil, una técnica que permite reproducir el rostro de Pablo en diferentes lugares utilizando pintura en aerosol. La familia de Pablo Córdoba sigue exigiendo la ampliación de la autopsia, ya que existen dudas y sospechas en torno a su muerte. Las pericias recientes indicaron que el arma que supuestamente usó para suicidarse no tenía huellas, lo que intensificó las sospechas de la familia sobre una posible manipulación de la escena.