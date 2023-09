ASSPUR hizo un dramático diagnóstico de los hospitales

La crisis en la salud pública rionegrina se siente días tras día. Al estado de alerta y movilización que se tradujo en movilizaciones de trabajadores nucleados en ATE Río Negro en cada hospital durante este martes, ahora se sumó ASSPUR.

El nuevo gremio de la Salud, envió una nota dirigida a la gobernadora Arabela Carreras, al ministro Fabián Zgaib y al ministro de Trabajo, Jorge Stopiello y le solicitaron una audiencia en carácter de urgente. Y no es la primera que solicitaron. Al menos, es el noveno pedido y ninguno recibió respuesta.

Desde ASSPUR explicaron que “nos preocupa el profundo estado de crisis que atraviesan los diferentes hospitales y servicios de salud. Necesitamos respuestas. Hay un cementerio de irregularidades que enfrentamos a diario para cumplir con nuestro trabajo y poder garantizar una salud pública, humanamente digna”.

En una larga nota, indicaron que “faltan reactivos de laboratorio, faltan insumos para imprimir radiografías, faltan medicamentos elementales para pacientes ambulatorios, con patologías crónicas. Falta medicación intrahospitalaria: penicilinas, ampicilinas, midazolam, fenobarbital, dexametasona, betametasona, Lorazepam, ibuprofeno jarabe, antipsicóticos, insulinas, metformina, antibióticos de amplio espectro piperacilinas entre muchos otros, que son utilizados tanto en niños como en adultos. Así, también elementos descartables: jeringas, agujas, guantes, sondas de aspiración y elementos de limpieza, ya, que en los hospitales de complejidad III y IV el personal lleva de su casa y además hacen rifas para poder costear otros gastos, como en el hospital de Catriel y Luis Beltrán”.

El crudo diagnóstico de los hospitales rionegrinos

Cipolletti: de tres terapias intensivas completas y totalmente equipadas, quedo solo una, con cinco camas, lo que se ve superada la demanda muy a menudo y se deriva al privado. La cocina se encuentra cerrada, desde mayo por plaga de ratas y cucarachas sin tratar al día de la fecha. Se cocina en el hospital viejo, el, cual, no rinde las condiciones higiénicas adecuadas. Además, padecen falta de seguridad policial ante, los innumerables hechos delictivos, que han sido víctimas los últimos años.

Regina: sin garantizarse la atención del embarazo de alto riesgo. Se suspendieron las cirugías por falta de anestesia. Sólo dos médicos ginecólogos para toda el área que va desde Gobernador Duval, en la provincia de La Pampa, hasta Mainqué.

Roca: pacientes oncológicos acaban de denunciar la suspensión de tratamientos por parte del Estado. Cierran unidades de neonatología por falta de personal médico y de enfermería. Al mismo tiempo sufren la precariedad de las condiciones edilicias deplorables, inhumanas en las que trabajan a diario.

San Antonio Oeste: sin mamógrafo desde el año pasado, sin pediatra, un solo ginecólogo que ahora está de licencia. Solo 9 mucamas para el hospital y los Centros de Atención Primaria. Hace 6 años que no se incorporan trabajadores para este sector. No se realizan estudios de LBT de ningún tipo a personas con obra social. Los insumos son contados y bioquímicos están permanente midiendo que sí se puede hacer y que no. Hay faltantes de medicamentos.

Campo Grande: sólo dos médicos para atender a toda la población, llegando a tener jornadas de 28 horas laborales consecutivas día por medio.

Bariloche, Sierra Grande, Valcheta, Jacobacci, Bolsón, Cervantes, Río Colorado, Los Menucos, Ramos Mexia, Pilcaniyeu, Choele Choel y Viedma trabajan con la carencia de todo lo expuesto. Pero, además, el hospital Zatt; suma el mal tratamiento de los residuos patológicos. Todas las áreas de atención e internación carecen de seguridad en infectología (no tienen áreas de depósito, limpias y sucias, delimitadas correctamente) debido a los espacios extremadamente reducidos.