Denunciaron que la gestión de Carreras incumplió la paritaria

Gran malestar entre los docentes rionegrinos que cobraron la primera cuota del bono de $60 mil acordado en la paritaria del 14 de septiembre. La gestión de Arabela Carreras abonó por planilla complementaria este miércoles el primer tramo de $30 mil. Sin embargo, hubo varios estatales que percibieron menos de ese monto.

Las seccionales de UnTER de Bariloche, Valle Medio, Regina, Cipolletti, Rio Colorado, Allen y Cinco Saltos pidieron al Consejo Directivo Central que intime al gobierno de manera urgente al pago del bono de $30 mil acordado por agente. Expresaron que “en el acta paritaria no se habló de proporcionalidad, ni cargas horarias, ni puntos docentes. El criterio de pago utilizado por Educación, rompió el acuerdo que, como tal, es ley una vez que fue homologado”.

Indicaron que “la paritaria es un contrato. Lo que no está explicitado allí no puede ser definido unilateralmente sin una nueva instancia de paritarias. El pago con bonos por planilla complementaria, por fuera de nuestro salario no tiene marco regulatorio. Por lo tanto, como sindicato no podemos aceptar más irregularidades. No es la primera vez que somos engañados por este gobierno, ya pasamos esta situación en noviembre de 2022”.

La respuesta del Consejo Directivo Central

Desde la conducción del gremio explicaron que “la gran mayoría de las provincias no definieron aún adherir al decreto nacional que resolvió el pago de este bono, que sería absorbido en futuros aumentos, En Río Negro y fruto de la exigencia de los sindicatos se logró este bono de $60 mil pagadero en dos cuotas sin tope salarial y por fuera de la pauta, pero con un piso equivalente al cargo testigo (maestro de grado) para cobrar la totalidad y hasta un total de $30.000 por agente, en cargos con menos puntos del nomenclador que el cargo testigo se pagará un proporcional”.

Indicaron que “la discusión respecto del acta paritaria y de la propuesta salarial ya fue dada en el Plenario de Secretarios Generales, las asambleas y en el Congreso de Río Colorado, que resolvió la aceptación con condicionamientos. Rechazamos la intención maliciosa de confundir al conjunto de los docentes con ciertos discursos y publicaciones que persiguen un fin meramente electoral”.