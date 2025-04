Encontraron explosivos cerca de la planta de bombeo de Oldelval

Trabajadores de una empresa minera encontraron explosivos en la zona norte de Roca. Sobre la superficie distinguieron mechas que iban hacia unos pozos donde se colocan las cargas a detonar. La situación puso en alerta a fuerzas de seguridad provincial por la cercanía con el aeropuerto Arturo Humberto Illia de Roca y la estación de bombeo del oleoducto de Oldelval, a unos pocos kilómetros de la ruta Provincial 6, el acceso a la Patagonia desde el norte del país.

El material hallado estaba a la vista, sobre la superficie. Las mechas, elementos clave en la activación de explosivos, fueron detectadas junto a varios orificios cuidadosamente perforados, que no dejaban dudas sobre su función: son pozos listos para recibir cargas detonantes. Inmediatamente los trabajadores dieron aviso a la Policía que montó un operativo de Seguridad y la Brigada de Explosivos realiza desde el mediodía una minuciosa recorrida para tratar de determinar si las cargas en el interior de esos pozos están activas.

El hallazgo se produjo muy cerca del aeropuerto de Roca y a unos cinco kilómetros de la Estación de Bombeo de Oldelval.

El área del hallazgo, no forma parte de ninguna zona autorizada para tareas de voladuras ni movimiento de suelos con explosivos. Esto aumenta la gravedad del hecho, sobre todo por la cercanía con infraestructuras sensibles, como el aeropuerto local que se utiliza para vuelos sanitarios, ubicado a unos mil metros al sur del hallazgo; y el principal oleoducto de Vaca Muerta, que traslada el petróleo hasta el polo petroquímico de Bahía Blanca y Puerto Rosales, en el sur bonaerense, ubicado a unos 5 kilómetros al norte.

Por el momento no hay información oficial sobre el hallazgo y mucho menos una teoría del caso. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis que van desde una voladura no autorizada como algo mucho más grave. También se analiza si los materiales fueron olvidados tras alguna maniobra ilegal, o si el lugar está siendo utilizado como zona de ensayo o preparación.

El hallazgo fue calificado como "altamente preocupante" por fuentes ligadas a la investigación, que solicitaron datos a la dirección de Minería de la provincia para determinar qué empresas son las que trabajan en esa zona en la actualidad, como también algunas que ya no estén autorizadas y que hallan dejado las cargas al retirarse de la barda norte de Roca.