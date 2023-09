Jubilados y Pensionados de ATE: polémica en medio de las elecciones

Las elecciones para definir a las nuevas autoridades de ATE en la provincia de Neuquén trajeron polémica respecto a la definición de la conducción del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados. Es que en los departamentos de Chos Malal y Zapala aún no se definieron los resultados finales de los comicios del 9 de agosto pasado y ambas facciones se encontraban a la espera de los pasos a seguir.

Desde las redes sociales del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de ATE, se publicó una entrevista realizada a la candidata a presidente por la Lista Verde Anusate, Graciela Muñoz. Allí, explicó que tras “la presentación de toda la documentación a la Junta Nacional Electoral, ellos decidieron que se harán unas elecciones complementarias el 5 de octubre en Zapala y Chos Malal”.

Graciela Muñoz y Francisco Torres, candidatos a la presidencia del Centro de Jubilados de ATE.

Respecto al conflicto que derivó en la resolución de estas elecciones complementarias, Muñoz esgrimió que “Chos Malal tenía un problema de confección de planilla” que en el momento no percibieron y, luego de unos días, se dieron cuenta de que “no estaba completa la columna de jubilados”. De esta manera, los 51 electores de Chos Malal y los 110 de Zapala deberán volver a sufragar el próximo domingo: “Con estos números parciales está arriba el oficialismo por 70 votos”, indicó.

Muñoz denunció un destrato a los jubilados de parte del oficialismo de ATE, ya que incluyen a personal activo en sus listas.

Graciela Muñoz declaró que no hay diálogo con el oficialismo de ATE pero que su agrupación atiende a “todos los colores” y que desde 2015 “hubo una expulsión” de parte de los verdiblancos que definió en una línea: “Con los jubilados no queremos saber nada”. Finalmente, argumentó que ese destrato se responde en que “ellos pusieron personal activo, jóvenes” y no priorizaron a jubilados: “Hablan tanto de los derechos de los adultos mayores y no se entiende cómo tuvieron esa conducta, un sector que dice que pretende un centro de jubilados para defenderte”.