Murió Rubén Carolini, el cazador de fósiles más importante de la región

Este sábado, falleció el cazador de fósiles y paleontólogo por adopción Rubén Carolini. El hombre de 79 años estaba internado hace varios días y sus restos serán velados durante este fin de semana en Cipolletti.

"Hoy despedimos a Rubén Darío Carolini, el paleontólogo que nos regaló el asombroso descubrimiento del dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Su pasión por la paleontología inspiró a generaciones y amplió nuestro entendimiento del pasado de la Tierra. Su legado perdurará en cada rincón del mundo. Descansa en paz, Carolini", escribió la Municipalidad de Cipolletti en sus redes.

El velatorio será sobre en Dinello (Tte. Ibañez 1055) de 19 a 23. Este domingo, será por la mañana de las 8 a las 11.

Pero, donde marcó su mayor trascendencia fue en la localidad de Villa El Chocón. Por su deceso, la Municipalidad decidió declarar 3 días de duelo por la persona que "con sus aportes y descubrimientos cambió la identidad de nuestra localidad".

El descubrimiento que cambió el rumbo de la paleontología en Neuquén:

Un 25 de julio, pero de 1993, Carolini descubrió en las tierras del Chocón restos óseos de 14 metros de largo y que pesaban alrededor de 8 toneladas. Simplemente, se trataba del mayor dinosaurio carnívoro encontrado hasta el momento. Antes de la incidencia del paleontólogo aficionado, el más grande era el Tyrannosaurus Rex.

En ese entonces, lograron recuperar el 70% del esqueleto del dinosaurio que estuvo merodeando esa zona hace 100 millones de años en la era secundaria del Cretácico medio inferior. Los fósiles correspondían al cráneo, pelvis, tibia, fémures y la columna vertebral en casi su totalidad.

Su hallazgo, uno de los más imprecionantes en la historia -no solo neuquina, sino en la paleontología- fue denominado Giganotosaurus Carolinii en su honor.

Su llegada al cine:

En el mismo mes y el mismo año que el descubrimiento de Carolini, se estrenó en los cines una de los mayores hitos del mundo cinematográfico de Spielberg: Jurassic Park. El film fue tan adorado que no pudo quedarse ahí y se tuvo que convertir en una saga. Casi 30 años después, el dinosaurio neuquino se lllevó todas las cámaras y protagonizó Jurassic World: Dominion.

El patagónico fue el villano de la película y compartió pantalla con las estrellas de Hollywood Chris Pratt y Laura Dern. En una entrevista para el diario El País sobre el estreno de la cinta, el paloentólogo dijo que era algo "muy importante a nivel científico y único en el mundo". Pero, lamentó que no se tratara de una producción nacional. Según especificó, siempre quiso participar de un proyecto similar ya que era un apasionado del cine y tenía contenido capturado de sus descubrimientos que podían llegar a las salas del país .

La vez que se encadenó para proteger el patrimonio científico de Neuquén:

En diciembre de 2006, ya como director del museo de El Chocón, Carolini inició una huelga de hambre y se encadenó a los huesos de un dinosario como modo de protesta. En ese momento, el paloentólogo exigía que se devuelvan fósiles y réplícas que habían sido exhibidos en Buenos Aires.

Su reclamó tuvo el apoyo de los vecinos de la localidad y hasta llegó a los medios nacionales. Carolini tuvo que ser visitado por el intendente José Luis Mazzone, ya que padecía una enfermedad por la que necesitaba un tratamiento permanente. Aun así, negó todo tipo de asistencia.

"Yo lo que pido es que vuelvan las réplicas y pido por un montón de otras cosas que le he estado detallando al intendente. En verdad, le estoy recordando cosas que le he venido durante mucho tiempo, pero que parece que él no ha tenido en cuenta. Quédense tranquilos que no me va a pasar nada. A mí no me gusta haber tenido que llegar a esto, pero aquí estamos. La verdad que yo soy feliz con los huesos y con los fierros", sostuvo en una nota con el diario Río Negro.