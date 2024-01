Un ángel azul le salvó la vida a un bebé de seis meses

En la vida siempre se dice que cualquiera puede ser y convertirse en un ángel para alguien, si simplemente tiene la voluntad de hacerlo. A eso hay que sumarle coraje y valentía. Algo así sucedió en la noche de este viernes cuando la agente policial Karen González le salvó la vida con sus manos al pequeño Mateo Bañares, de tan solo seis meses de edad.

Esto sucedió en el Barrio CH de la ciudad de Senillosa cuando el puesto de guardia de la efectivo policial se vio convulsionado con la llegada de un padre desesperado con un bebé en brazos que se estaba ahogando con un trozo de pan que, inocentemente, su hermano menor le había dado en un descuido de los padres que estaban bajando cosas de un trabajo realizado.

“Hace una hora hemos vivido una situación realmente triste, desesperante, y muy dolorosa. Mi nieto de seis meses se salvó porque Dios estaba ahí. Dios usó como instrumento para salvar la vida de mi nietito a Karen González, una chica policía que estaba en una consigna y sin dudarlo le realizó RCP y Mateo reaccionó”, contó anoche angustiada su abuela Carina en un posteo viral en la red social Facebook.

Esta tarde, ya con la calma después de la tormenta, Candela Chirino (mamá del pequeño Mateo) en contacto con Mejor Informado contó: “Anoche estábamos terminando unos trabajos con mi esposo y mientras ingresamos cosas hacia el interior de la vivienda me llama mi nene mayor que Mateo estaba llorando y cuando lo voy a ver me doy cuenta que no podía respirar. De inmediato llamé a mi marido (Jhosen Bañares) y se lo entregué y le comenzó a hacer los primeros auxilios y no reaccionaba. Ya estaba bastante decaído”. Ante el pánico y los nervios de esos momentos cruciales, el padre comenzó a correr hacía la esquina de la cuadra donde siempre hay una consigna policial.

La importancia de los primeros auxilios

En la esquina a la agente policial Karen González le tocó estar en el momento y en el lugar exacto para con sus manos salvarle la vida a un niño. “Cuando llegó mi marido con el bebé en sus brazos, le cuenta la situación y, sin perder más tiempo, ella tomó al bebé y dentro del móvil policial le hizo RCP y todas las maniobras que corresponden en estos casos y afortunadamente mi hijo pudo volver a respirar bien y con tranquilidad”.

La madre de Mateo contó que la funcionaria policial solicitó refuerzos y llegó de inmediato un móvil que hizo el traslado del niño al hospital local. Allí los análisis y el chequeo médico resultaron favorables y fue dado de alta casi de inmediato. Trascendió que los médicos pusieron en valor el compromiso y la practicidad de las maniobras aplicadas por la agente policial que permitieron que Mateo recuperara sus signos vitales sin mayores consecuencias.

Un agradecimiento de por vida

Candela Chirino se conmovió al recordar toda la situación pero se ocupó a cada instante en destacar la acción heroica de Karen y de todos los efectivos policiales que participaron del procedimiento que le permitió salvar la vida a su hijo. Explicó que todo se originó a partir de que su hijo mayor (Bautista) de 4 años “le convidó pan a su hermanito, quien al no saber bien medir bien seguramente mordió y trago un buen pedazo de pan y eso le causó un ahogamiento. Gracias a Dios hoy lo podemos contar por su gracia y por la valentía de Karen”.

A continuación, mencionó: “En nombre de toda mi familia queremos agradecerle de todo corazón a ella por lo que hizo por mi hijo, porque gracias a ella hoy Mateo está con vida. Así que mucho agradecimiento por siempre y anhelamos que Dios la bendiga mucho en su trabajo y en todo momento”.

Según fuentes policiales consultadas, Karen González “es agente del nuevo cuadro. Es oriunda de Senillosa y hace 3 años pertenece a la fuerza policial y presta servicios en la Comisaría 11 de su ciudad natal”, informaron.

En tanto desde el sitio oficial de prensa de la Policía del Neuquén, destacaron que “la valentía y preparación de la efectivo policial no solo dejaron una huella positiva en la vida de la familia, sino que también resalta el papel fundamental que desempeñan los policías en la protección de la comunidad”.