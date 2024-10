Buscan a dos perritas y ofrecen recompensa, en Neuquén

Una familia de Neuquén vive días de tristeza por la desaparición de sus dos perras raza pitbull. Se trata de Aika, de 5 años, y de Kira (hija de Aika), de 5 meses.

Según contó a la redacción de Mejor Informado la "dueña" de ambas, Nadia Gili, creen que alguien se las llevó de la vivienda cuando nadie se encontraba allí.

"Estamos pasando por un momento muy difícil. Las extrañamos con todo nuestro corazón. Un niño de 4 años pregunta cada día por ellas y el dolor en su mirada es desgarrador", expresó, y afirmó que ofrecen recompensa y piden solidaridad a quienes puedan aportar información que sume a la búsqueda.

"El viernes volvimos a casa luego del trabajo y ya no estaban. Habían quedado en el patio, como siempre. Creemos que alguien las sacó, ya que no hay ningún lugar por donde puedan salir por su propia cuenta", explicó y agregó que la vivienda está ubicada en Centenario, precisamente en la Cooperativa El Castor.

Gili insistió en que alguien se llevó a ambas perritas, ya que "suelen estar adentro, duermen en casa y cuando salen, lo hacen con nosotros" y "no son de irse". Por eso, manifestó que "si las vieron o las tienen, les pedimos que las devuelvan" porque "no hay nada más triste que ver a un niño sufriendo por la ausencia de sus mascotas".

Por la desaparición de Aika y Kira, la familia entera comenzó una campaña de búsqueda y difusión. No obstante, no hay rastros de las perras. "Hay gente que ha visto perros parecidos, pero no son ellas", lamentó.

Características de las perras desaparecidas en Centenario

"Ambas son muy sociables y cariñosas. Suelen estar juntas".

Aika

Marrón con pecho color blanco, patas blancas y la punta de la cola blanca.

Tiene una cicatriz redonda en la parte superior de la cabeza y entre las orejas.

Kira

Color gris con mancha blanca en el pecho y en los dedos.

Tiene una pequeña cicatriz en la cabeza "que es casi imperceptible".

Es cachorra y muy juguetona.

Contacto en caso de tener información

Nadia - 2995358220

Francisco - 299 4224841