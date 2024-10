No sabían que su hija tenía una enfermedad y la prepaga les bajó de plan

Este fin de semana, una familia del Alto Valle vivió una desesperante situación con su beba de un año y tres meses. Por problemas con la prepaga, una clínica privada de Neuquén les negó la internación de urgencia y, tras horas de espera, debieron llevarla al hospital público de General Roca.

El padre de Filipa, Luca Gallucci, comentó a La Primera Mañana por AM550 los problemas que atraviesan desde hace meses. Todo comenzó cuando la beba tenía 6 meses y sus padres notaron que no crecía acorde a su edad. "Lo único que crecía acorde era su perímetro cefálico, pero el resto de su cuerpito no lo hacía de la misma manera. Pero no tenía otros signos, ni otros síntomas, y neurológicamente estaba bien", detalló.

Por eso, por recomendación del pediatra comenzaron a realizarle estudios para saber si presentaba alguna alteración genética. Sin embargo, cuando pidieron las autorizaciones con su prepaga, no obtuvieron la respuesta que esperaban. "Además de darme la negativa de que no me lo iban a cubrir, me demandan diciéndome que yo falsifiqué una declaración jurada, no avisando que ella tenía una preexistencia al momento de entrar a la prepaga", explicó. Por este motivo, bajaron al grupo familiar a un Plan Médico Obligatorio (PMO), por lo que deben hacer todo mediante autorización.

Tras la negativa de la clínica de Neuquén, debieron llevar a su hija al hospital público de General Roca.

Durante diez días la menor presentó fiebre por lo que acudieron a una guardia. El periplo comenzó en un centro de salud de Cipolletti pero al no tener guardia pediátrica fueron derivados a una clínica privada en Neuquén con "carácter de urgencia de internación". Allí, luego de realizarle radiografías, la pediatra confirmó la necesidad de ingresarla -"la atendió de manera excepcional" según Gallucci- pero el proceso se demoró por una desinfección preventiva de emergencia en la clínica ya que había ingresado un menor con sarampión.

Luego de esto, la volvieron a ingresar pero nuevamente tuvieron otra traba. "El viernes a las 11 de la noche en la prepaga no me atendió nadie y dije que la iba a hacer de manera particular", continuó Gallucci. En el momento en que estaba llenando la documentación, comunicaron desde la clínica que no iban a aceptarla de forma particular.

Luego de permanecer días internada en General Roca, la beba fue dada de alta pero sus papás aún denuncian el abandono por parte de la prepaga antes de saber el diagnóstico.

Todo esto sucedió entre las 23 y las 4 de la madrugada, mientras sus padres no obtenían respuestas de nadie. Finalmente, decidieron llevarla al Hospital Doctor Francisco López Lima de General Roca. "A mi hija la internaron a las 5.45 de la mañana, la llevé yo", expresó Gallucci.

A la menor le dieron el alta, "tenía una infección respiratoria con una sobreinfección en un oído, que lo trataron con antibiótico y está bien", describió su padre. Respecto a su patología, Gallucci comentó que aún continúan los estudios con la genetista. "No sabemos cuál es la causa de la falta de crecimiento y desarrollo de Filipa y aún así la prepaga por las dudas decidió dejarnos en un Plan Médico Obligatorio", sostuvo.

Mejor Informado se comunicó con autoridades de la clínica privada ubicada en Neuquén, quienes señalaron que no iban a referirse a la situación.