Denuncian que una "patota" agredió y amenazó a alumnos de la EPET 27

Un grupo de padres de alumnos de la EPET 27 denunciaron que sus hijos fueron atacados por "una patota" de jóvenes del barrio Sapere en la tarde del jueves cuando se encontraban en el establecimiento educativo.

Según expresó Jorge, el padre de uno de los estudiantes agredidos, en declaraciones al programa La Primera Mañana por AM550, todo se inició cuando los alumnos, que no tenían clases, se dirigieron hasta una cancha de fútbol cercana a la escuela. "Los chicos estaban jugando a la pelota y apareció una patota que los empezaron a amenazar incluso les mostraron un arma. Los chicos de la escuela se fueron enseguida a la EPET", relató. Agregó que los atacantes persiguieron a los estudiantes hasta la escuela y comenzaron a arrojar piedras al frente del edificio, ubicado en Perticone 2500. "Incluso quisieron entrar a la institución, por suerte se percataron los docentes y en ese momento empezaron a apedrear la escuela", describió.

Comentó que mientras ocurría esta situación "al no tener la escuela custodia, desde la Policía llamaron a todos los padres para que retiremos cuanto antes a los chicos de la institución". "Cuando llegué a buscar a mi hijo no había ningún móvil policial, solo estaban los docentes y preceptores resguardando las entradas para que no puedan ingresar estas personas y así resguardar la seguridad de los alumnos", describió.

Precisó que por lo ocurrido y ante la falta de seguridad que hay en la EPET, "desde el grupo de padres decidimos no mandar a los chicos a clases hasta que nos den una respuesta para la seguridad tanto de la institución como la de los alumnos". Al mismo tiempo, adelantó que el lunes próximo se convocarán en la escuela "para reclamar a la Policía y al gobierno que nos garanticen la seguridad y un corredor seguro para los chicos".