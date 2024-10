El Gobierno de Milei pone en venta el edificio del Comando del Ejército de Neuquén

El presidente Javier Milei ordenó este viernes por decreto poner en marcha el proceso de venta de unos 1.200 bienes inmuebles del Estado, por un valor de 800 millones de dólares, que su Gobierno considera "innecesarios". La medida, publicada en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) impulsar "los procedimientos de enajenación de los inmuebles". Uno de los inmuebles que aparecen en el listado es el edificio del Comando de Brigada de Montaña VI, ubicado en Avenida Argentina 642 de la ciudad de Neuquén.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Pablo Todero, habló con el programa Así estamos de Mitre Patagonia y señaló que “hace unos meses presenté un proyecto de ley respecto a esta situación. Quien está a cargo de la AABE es una persona que fue parte de IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), uno de los grupos inmobiliarios más grandes de Argentina, amigo del presidente y dueño del hotel donde éste se alojaba”, dijo.

“No es un solo decreto, tiene varios anexos que tienen varios inmuebles. Estamos revisándolo para saber qué inmuebles hay”, comentó el legislador. En el anexo 355/18 figuran otros dos lugares en la localidad de Villa La Angostura. Uno de ellos en Ruta 40 tramo Huemul y el otro en una calle sin número.

Pablo Todero, diputado del Frente de Todos.

Por último, Todero opinó “Me parece bárbaro que sea con otros organismos del Estado y que sea para cuestiones de vivienda. No digo que no tienen que ser reutilizados, pasó con la U9” y agregó “Lo que no me parece es que sea una adjudicación a sola firma de una persona. Además, por una cuestión de autorización, tiene que pasar primero por el Congreso para llevarla a proceso de licitación”.

La entrevista completa: