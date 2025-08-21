Cuatro detenidos por torturar y mutilar a un joven en un ajuste de cuentas narco

El fiscal jefe Gastón Ávila ordenó la detención de cuatro personas en el marco de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal (MPF) luego de que un joven fuera hallado gravemente golpeado y con cortes en la vía pública, junto a su casa, en San Martín de los Andes.

Las detenciones se concretaron en la noche del miércoles e involucraron a dos varones y dos mujeres.

Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en una vivienda del barrio Gobernadores Neuquinos. Allí, la víctima se encontraba junto a una de las mujeres detenidas cuando, de manera repentina, ingresaron más personas y comenzaron a agredirlo violentamente.

“De acuerdo a la información provisoria que tenemos, la víctima estaba en la casa donde ocurrieron los hechos junto a una de las mujeres detenidas, y luego llegaron más personas y de forma repentina comenzaron a golpearlo. También le provocaron cortes y luego de que lo amenazaran con prenderlo fuego, él logró escapar tirándose por una ventana”, detalló Ávila.

El joven fue trasladado al hospital local, donde permanece internado. En tanto, personal de Criminalística de la Policía provincial trabajó en la vivienda para recolectar pruebas, mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda el informe médico que confirme la gravedad de las lesiones.

En las próximas horas, el fiscal resolverá la situación procesal de los detenidos.