Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
Horror en Plaza Huincul

El caso de abuso infantil que salió a la luz porque la víctima se animó a contarlo en la escuela

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado. El hombre permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

Por Redacción

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 11:14
Una revelación que duele

El hecho salió a la luz en una localidad cercana a Plaza Huincul. Una niña de primaria se animó a hablar y le contó a su maestra lo que venía sufriendo en silencio: estaba siendo abusada por un hombre de su entorno familiar.

La denuncia y el avance judicial

La docente no dudó y activó los protocolos de protección. Gracias a ese gesto, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación que terminó con la imputación de un hombre identificado como R.D.U.R. Los hechos habrían ocurrido entre julio de 2022 y agosto de este año.

El acusado, tras las rejas

Según la acusación, el hombre engañaba a la niña con excusas para trasladarla hasta Plaza Huincul, donde cometía los abusos. La jueza de garantías avaló la formulación de cargos y ordenó su prisión preventiva por dos meses.

Pruebas contundentes

En la investigación se sumaron informes médicos y documentación escolar que respaldan la denuncia de la niña. Ahora la Justicia busca esclarecer todos los detalles de este hecho que genera dolor, bronca e indignación en la comunidad.

