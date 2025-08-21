El caso de abuso infantil que salió a la luz porque la víctima se animó a contarlo en la escuela

Una revelación que duele

El hecho salió a la luz en una localidad cercana a Plaza Huincul. Una niña de primaria se animó a hablar y le contó a su maestra lo que venía sufriendo en silencio: estaba siendo abusada por un hombre de su entorno familiar.

La denuncia y el avance judicial

La docente no dudó y activó los protocolos de protección. Gracias a ese gesto, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación que terminó con la imputación de un hombre identificado como R.D.U.R. Los hechos habrían ocurrido entre julio de 2022 y agosto de este año.

El acusado, tras las rejas

Según la acusación, el hombre engañaba a la niña con excusas para trasladarla hasta Plaza Huincul, donde cometía los abusos. La jueza de garantías avaló la formulación de cargos y ordenó su prisión preventiva por dos meses.

Pruebas contundentes

En la investigación se sumaron informes médicos y documentación escolar que respaldan la denuncia de la niña. Ahora la Justicia busca esclarecer todos los detalles de este hecho que genera dolor, bronca e indignación en la comunidad.