Denunciaron a cinco funcionarios del área de Niñez y Familia de Río Negro

La Asociación Trabajadores del Estado denunció a cinco funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción recayó en la Fiscalía N°5 de la ciudad de Viedma. Es por el incendio que se produjo la semana pasada en el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA) donde hay más de una decena de niños que requieren de cuidados y un abordaje que respete su singularidad y sus derechos. El sindicato lo advirtió hace tiempo a las autoridades.

La secretaria adjunta de ATE Río Negro, Leticia Lapalma se refirió a la situación: “A pesar de las reiteradas denuncias, desde la secretaria no hicieron nada para garantizar la seguridad mínima de los niños alojados y de los trabajadores que fueron expuestos a riesgos luego de que se incendiara uno de los espacios de la institución y, por no tener las medidas mínimas de seguridad que se requieren en una institución del Estado, no se pudo evitar que el fuego se propagara”.

Indicó que “no ocurrió una tragedia de milagro: el único matafuego estaba vacío, los operadores y acompañantes terapéuticos alcanzaron a sacar a los niños”. Junto con la denuncia, el sindicato presentó el informe donde se advertía que esto podía pasar.

Es por eso que todos los trabajadores de SENAF de la provincia se declararon en estado de asamblea permanente y movilización por la grave situación que atraviesa el organismo y analizan medidas de fuerza si no obtienen respuestas a sus reclamos. Explicaron que, entre las deficiencias, se destacan las malas condiciones de mantenimiento de los hogares socio-educativos. También se solicitó el incremento del personal e insumos de trabajo y el esclarecimiento sobre el posible cierre de áreas preventivas promocionales.

