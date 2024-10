Figueroa tomó una fuerte decisión: shock en turismo

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este jueves que su gobierno invertirá no menos de 2 mil millones de pesos en créditos y otras iniciativas apuntadas al desarrollo de la actividad turística en la provincia, y advirtió acerca de la necesidad de trabajar en equipo en ese rubro, con empatía entre los operadores privados y el Estado, al tiempo que criticó duramente decisiones del gobierno anterior, como por ejemplo el gasto directo en la competencia mundial de motocross, que se corrió varias veces en Villa la Angostura y ahora se mudará a otro distrito.

El discurso que Figueroa pronunció en el encuentro de funcionarios de gobierno con empresarios del rubro turístico, fue revelador del singular momento político que atraviesa la provincia y el país. El gobernador instó a trabajar unidos con los mismos objetivos. Criticó, específicamente en referencia a los operadores turísticos, que se perjudique la actividad por, por ejemplo, criticar públicamente cuestiones de infraestructura que, más allá de su existencia real en cuanto a deficiencias, no deberían ser utilizadas a modo de "propaganda en contra", casi como una ingenuidad.

"Cuando en la playa está nublado, todos dicen que habrá sol", sentenció a modo de ejemplo Figueroa, deslizando la sugerencia de cuál debería ser la actitud para superar problemas sin perjudicar, en el camino, a la propia actividad de quienes se quejan.

Pero lo más revelador del discurso fue la descripción del contexto en referencia a la competencia mundial de motocross, que no se hará, como los últimos años sí se hizo, en Neuquén. "El Estado gastó 16 millones de euros, en pagos directos a los organizadores", dijo en relación a lo que hizo el gobierno anterior, "mientras Villa la Angostura (el lugar de la competencia) no tiene luz (no está conectada a la red nacional), no tiene cloacas, no tiene pavimento".

Esta fuerte alusión directa a la relación costo-beneficio de los emprendimientos que puede o no alentar el Estado, con el dinero de los contribuyentes, es una innovación política en la Neuquén de los últimos años. Indica no solo una referencia a lo que se gasta mal con dineros públicos, sino también una diferenciación, pues Figueroa no cierra el grifo de los aportes estatales al fomento de actividades económicas privadas, sino que, en todo caso, pretende que el beneficio caiga sobre la comunidad neuquina, y no en el bolsillo de otros beneficiarios privilegiados y acostumbrados al Estado prebendario.

Fue un discurso fuerte, tal vez polémico (es posible que haya gente, incluso dentro del sector turístico, en desacuerdo), pero relevante, de inocultable potencia en lo que hace a los objetivos de la actual gestión.