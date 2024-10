Rolando Figueroa en el aniversario del BPN: "No vamos a tolerar, permitir, ni encubrir ningún tipo de ilícito"

Este jueves 3 de octubre, el Banco Provincia del Neuquén cumplió 64 años desde su creación y el gobernador, Rolando Figueroa, encabezó el acto en el que destacó la importancia del BPN en la historia y el desarrollo de la provincia. En su discurso, el mandatario remarcó que su gobierno no va a tolerar, permitir, ni encubrir ningún tipo de ilícito, y pidió colaboración a los empleados bancarios para evitar maniobras delictivas.

El gobernador encabezó las actividades junto al presidente del BPN, Gabriel Bosco, de quien remarcó su conocimiento y la confianza que tiene tanto en el titular del banco como en el directorio de la entidad y en los empleados.

En un momento de su discurso, Rolando Figueroa subrayó que "si hay algo que no vamos a cubrir en este gobierno es cualquier ilícito o maniobra de defraudación”, y pidió a los empleados de la entidad: "Tenemos que estar muy atentos y ante a cualquier tipo de maniobras que consideren que pueden llegar a llamar la atención, les pido por favor que nos lo hagan saber”.

En esa línea, el Gobernador reiteró que no habrá encubrimiento y adelantó: “El empleado que nos haga saber sobre un ilícito va a ser premiado”.

El gobernador no fue esquivo a que el BPN "ha sufrido un golpe a su buen nombre por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el personal del banco, con el empleado de carrera, el que le toca trabajar”. Y agregó que fue “injusto lo que ha vivido el personal del banco con determinado período y con determinadas maniobras. Como también me cuesta creer que algún directivo no estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo”, repartió.

Frente a los empleados y directivos del BPN, el gobernador reiteró: “Ojalá que la justicia investigue hasta el final de las cosas y quienes tienen responsabilidad lo paguen como corresponde". Y renovó su pedido: "Por eso les pido, por favor, que nos ayuden en este trabajo”.

“Quiero felicitar a todos y cada uno de los empleados del banco, especialmente de las sucursales más chicas y alejadas de la provincia; a esos empleados que tratan todos los días de brindar una solución a los vecinos. Mi agradecimiento a todos por el compromiso de poder fortalecer este hermoso banco como una herramienta de real desarrollo y como una herramienta de facilitarle la vida a las personas de nuestro Neuquén”, concluyó.

El presidente del banco, Gabriel Bosco, hizo un repaso de todas las acciones desplegadas por la actual gestión, y citó todas las inversiones que se vienen desarrollando. Resaltó que el BPN volvió a otorgar, tras 14 años, líneas de créditos hipotecarios y explicó que este tipo de operatorias, sobre las que se sigue trabajando, superaron las expectativas.

Entre otros anuncios, Bosco adelantó que durante este mes se habilitarán los denominados Puestos de Promoción Permanente, que son pequeñas sucursales que no tienen atención con caja en Manzano Amargo, Los Miches y en Bajada del Agrio; para seguir luego con otras cinco localidades del interior.

Participaron del acto que tuvo lugar en la Torre del BPN, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Seguridad, Matías Nicolini, y Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.

Breve historia del Banco Provincia del Neuquén

El Banco Provincia del Neuquén celebró un nuevo aniversario con un extenso camino recorrido desde que, en 1958, la Legislatura del Neuquén aprobó por ley la creación de la entidad financiera, que tuvo por objetivo promover las actividades productivas y brindar el servicio bancario al interior de la provincia.

El 3 de octubre de 1960 la institución abrió sus puertas al público en el edificio de Avenida Argentina 45 de la ciudad de Neuquén.

Hoy, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) cuenta con 63 sedes de atención al público y 230 cajeros automáticos.

A partir del perfil frutícola de Centenario, el BPN abrió la sucursal en esa localidad y le siguieron las sedes de Junín de los Andes, Zapala, Cutral Co, en esta última ciudad, la actividad hidrocarburífera crecía en forma sostenida.