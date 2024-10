Conflicto docente en Río Negro: esta semana continúan los paros regionales

Los docentes rionegrinos, nucleados en UnTER continuarán esta semana con medidas de fuerza por regiones. Este sábado, el Plenario de Secretarios Generales, con la representación de las 18 seccionales resolvió realizar un paro este lunes 7 en Valcheta, Sierra Grande y San Antonio Oeste. Además, se manifestarán sobre la Ruta Nacional 23.

Desde el gremio explicaron que “denunciamos el ataque del gobierno de Río Negro a los distintos espacios en los que tiene participación el gremio. Educación dio de baja 27 licencias gremiales de trabajadores que desempeñan funciones que no sólo garantizan derechos que el Estado no cubre, sino que además cumplen roles fundamentales para el funcionamiento del propio Ministerio de Educación y Derechos Humanos”.

Con paros, no habrá dialogo

En Cervantes, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió al conflicto docente y al control de las ausencias en el estado: “Con el proceso en marcha la provincia ahorró 1500 millones de pesos por mes. En septiembre se pidieron cerca de 38 mil días de licencias en todos los ministerios. Y solo se autorizó el 50%. Esto representa menos suplentes en educación, menos horas extras en salud. Es dinero de los rionegrinos que se ahorra”.

Asimismo, confirmó que no se convocará al gremio en el contexto de paro. “No habrá dialogo con UnTER. No tiene sentido, el gremio no está de acuerdo con la esencialidad, nosotros creemos que el derecho a la educación es fundamental, pero para eso, los chicos deben tener clases. Defendemos esta ley porque no afecta a nadie y garantiza la educación. Y, además, se oponen a los controles de las inasistencias. No hay forma de que resignemos estas dos facultades. En este contexto de huelga no habrá dialogo".

UnTER en el aniversario de Cipolletti

La seccional Cipolletti del gremio docente llevará los reclamos al desfile aniversario de Cipolletti, que está previsto para hoy a las 15 horas. “Vamos al desfile, mostremos a la comunidad y al gobernador la realidad del sistema educativo”, expresaron a través de las redes oficiales.