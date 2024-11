Paracaidismo en Allen: cuánto cuesta y cómo es la experiencia en el aire

Fundado en 1973, el Club de Paracaidismo de Neuquén reúne cada vez más interesados en la actividad. Todos los años hace shows aéreos y, para quien desee conocer la experiencia, "vuelos bautismo". Cuánto cuesta la actividad y qué hay que tener en cuenta.

El instructor certificado Guido Muñoz le comentó a Mejor Informado que la institución arrancó en Neuquén pero que hace unos años mudaron sus actividades al Aeroclub de Allen debido al crecimiento que tuvo el Aeropuerto Internacional Presidente Perón ya que se precisa un espacio amplio que garantice acceso y seguridad para la gente que realiza los vuelos y el público que presencia los eventos.

Para volar, se necesita ser mayor de edad, "los mayores de 16 años tienen que contar con la autorización de sus padres, quienes deben estar presentes al momento de volar", dijo. Además, se precisa pesar menos de 90 kilos y medir hasta 1,90 metros. No se exige a presentar un apto fisico, pero se hace firmar un documento que dice que no se tienen problemas de salud.

Cumpliendo esos requisitos, cualquiera puede hacer la actividad. De hecho, Muñoz confirmó que el registro de mayor edad es un caso de una persona que hizo el vuelo con 82 años. Además, "me tocó ser instructor de una persona no vidente, le fui contando todo porque son sensaciones nuevas para él, me convertí en sus ojos", recordó emocionado.

En caída libre, se alcanzan los 200 km/h.

Quien quiera hacer su vuelo bautismo debe pagar una suma de 240 mil pesos. Esto incluye volar a 3.000 metros de altura, con un instructor que lleva una cámara, con lo cual se llevan foto y video de la experiencia. El mismo dura 25 minutos y cuenta con una charla previa de 20 minutos más. En el salto, se alcanza una velocidad de 200 km/h los 35 segundos que dura en caída libre, hasta que abren el paracaídas. Una vez abierto, se tarda unos 5 minutos para llegar al suelo.

Si llueve o hay vientos superiores a los 25 km/h, se suspende por el riesgo a la seguridad que existe. Si se tiene suerte con las condiciones del tiempo y el día está despejado, "se llega a ver la Cordillera de los Andes y todos los lagos y ríos de la región" comentó Guido.

Paracaidismo en Allen, una actividad que suma cada vez más interesados.

El avión es "una parte fundamental de nuestra actividad", remarcó Muñoz. En búsqueda de mayor seguridad, el mismo recibe dos tipos de service en un taller: uno cada 50 horas de vuelo y otro una vez al año.

Qué sigue después del "vuelo bautismo"

El Club funciona como escuela de paracaidismo, una actividad que puede servir para tareas de rescate. Durante años, existió un convenio con Defensa Civil para poder rescatar gente.

Una vez que alguien realiza su vuelo bautismo, tiene la opción de seguir con un curso con clases teoricas y prácticas. El mismo cuesta 1.500 dólares y consta de 15 saltos. La duración depende del clima pero está pensado para que se haga en 3-4 meses. Con esto puede saltar en todo el país. Para este nivel, se exige un psicofísico.