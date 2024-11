Crónica de una suspensión del cargo e inhabilitación moral anunciada

“Es lamentable lo que hacen”, “No existe una sola prueba presentada”, “Les molesta que una mujer ocupe este lugar”, “Voy a ejercer mi derecho constitucional a defenderme”, fueron algunas de las frases que desplegó la vicegobernadora Gloria Ruiz durante algunos tramos de la sesión especial que se extendió durante más de tres horas y media este miércoles en el recinto de la Legislatura. Finalmente, los diputados votaron por la suspensión por “inhabilidad moral” de Ruiz que será apartada preventivamente de su cargo y la conformación de una comisión investigativa para evaluar su situación tras la denuncia del desvío de fondos millonarios desde la Legislatura a las cuentas personales de su hermano Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador de la Casa de las Leyes, entre otros hechos de corrupción.

Previo a la sesión especial, la jornada del miércoles ya se presentaba difícil para la vicegobernadora no sólo porque quedó sin abogado defensor, Francisco Oneto que había sido candidato por La Libertad Avanza decidió no tomar su representación, sino también porque el Ministerio Público Fiscal realizó allanamientos en dos oficinas del Registro Automotor de Plottier, con el objetivo de recabar información vinculada a la compra y venta de vehículos por parte de Ruiz y su entorno familiar, incluido su hermano, a quien echo de su cargo de coordinador del Complejo Casa de las Leyes. "Si presionaron para bajar al abogado que contraté, imagínense cómo estarán presionados varios legisladores para cambiar su voto, ya que no comparten este atropello a la democracia", sostuvo en un comunicado que difundió por la mañana.

Previo al ingreso al recinto, mientras los periodistas aguardábamos con cierta ansiedad el comienzo de la sesión, en el hall del edificio de la avenida Leloir se juntaban algunos militantes de Desarrollo Ciudadano, el partido creado por Ruiz. Partido que también está en la mira de la Justicia Electoral Federal de Neuquén que investiga el “estado contable irregular” por los fondos de campaña que Ruiz utilizó durante 2023 en el que participó, con candidatos propios, en la elección a intendente de la ciudad de Plottier.

Ese puñado de simpatizantes llegaron con remeras y carteles en apoyo a la fundadora del partido. Una de las banderas fue colocada en el ingreso mismo al estacionamiento del edificio legislativo y se hicieron sentir durante el debate. Una de las simpatizantes, que portaba una camiseta con la leyenda “Desarrollo Ciudadano”, dijo a este periodista que sabían que la relación entre Ruiz y el gobernador Rolando Figueroa no estaba bien pero no se imaginaban “que iba a hacer algo así”.

Una vez en el recinto, los diputados se sorprendieron al ser informados de la presencia de Fermin Romanos, escribano público, solicitado por el legislador y jefe del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, con la finalidad de dar fe de las discusiones sobre la supuesta inhabilidad moral de Ruiz y registrar los detalles de lo que consideraba “un debate clave para la institución legislativa”.

Luego de los himnos, Ruiz buscó, primero, desestimar el pedido de suspensión y tras la acción sin éxito, optó por otro plan, que haya un cuarto intermedio de cinco días para que los diputados "puedan reflexionar" sobre su posición, ya que les advirtió que “deberán hacerse cargo de las consecuencias una vez que pase todo esto”. Sin duda, no era el día para Ruiz porque tampoco aceptaron ese momento reflexivo.

“No hay que tener miedo a que se investigue ni tener miedo a ser investigado”, le apuntó el diputado Claudio Domínguez (MPN), uno de los autores de la iniciativa, a la vicegobernadora. “Estoy acá poniendo la cara por eso, diputado”, le respondió Ruiz que reiteradamente tomaba un sorbo de agua.

Militantes de Desarrollo Ciudadano, el partido creado por Gloria Ruiz, expresaron sus desacuerdos en las intervenciones de los diputados y aplaudieron las palabras de la vicegobernadora.

Domínguez seguía en el uso de la palabra acompañado de gritos, contestaciones y risas por parte de la “barra” de Desarrollo Ciudadano. El diputado dejó claro que la “inhabilidad moral” no responde a la comisión de un delito sino a una figura legal que responde a actitudes reprochables para funcionarios públicos. “Un funcionario público tiene la responsabilidad moral de prevenir hechos de corrupción bajo su administración”, sostuvo, y resaltó que no se puede permitir “hacer la vista gorda” a este tipo de actos de corrupción. "El gobernador me persigue políticamente”, sostuvo Ruiz en otro momento en que decidió irrumpir para esgrimir su defensa.

Cuando el diputado Novoa del partido oficialista que integra el frente Neuquinizate sostuvo que “no se están evaluando cuestiones penales sino morales” y le aclaró que por reglamento la presidenta del cuerpo no puede emitir ninguna opinión de lo que se delibera en el recinto, Ruiz salió al cruce señalando que “la investigación es inconstitucional porque no existen pruebas en el expediente que la incriminen”.

El diputado Marcelo Bermúdez del PRO reiteraba que quería escuchar el descargo de Ruiz, hasta la invitó a “hacerlo en este momento”. Ruiz volvió a tomar un sorbo de agua y le respondió: “hasta que me digan de qué me van a acusar, no me voy a defender”. Por su parte, Gabriel Alamo intervino y volcó una explicación en relación a que los legisladores presentes en la sala no buscan acusar ni imputar a alguien por un delito pero sí están habilitados para formar una comisión, como la que propone el cuerpo, para investigar en el marco de la ley.

Zulma Reina, la reemplazante de Gloria Ruiz en la Legislatura mientras dure el proceso de investigación sobre la vicegobernadora por hechos de corrupción.

Con el correr de las horas, se acercaba el momento de la definición mientras tanto ya sumaban cinco las abstenciones, tres de Unión por la Patria (Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta) y dos de la izquierda (Andrés Blanco y Gabriela Suppicich).

Luego de las exposiciones de los diputados, la vicegobernadora volvió a tomar por milésima vez un sorbo de agua y solicitó un cuarto intermedio para preparar un descargo que no fue aceptado por los legisladores. Tomó unas hojas que le había pasado la Secretaria de Cámara y esgrimió, con algunas problemas para leer ,un texto que, entre otras cosas, decía que “la separación preventiva del cargo que algunos diputados pretenden aprobar es inconstitucional y, por lo tanto, hago responsable a quienes lo voten”. “Son traidores” bajó desde la tribuna donde se mezclaban empleados legislativos y militantes de Desarrollo Ciudadano que fueron "invitados" por la vicegobernadora.

Luego de más de tres horas y media de disertaciones, los diputados procedieron a votar en forma afirmativa la separación del cargo y las puesta en marcha de la comisión investigadora. La suerte ya estaba echada para Ruiz.