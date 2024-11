Naldo Labrin y el recuerdo de su lugar de la infancia que Milei quiere rematar

Fueron dos escritores, Oscar Wilde, uno de los más importantes de la lengua inglesa, y Rainer Maria Rilke, uno de los poetas más destacados en lengua alemana, quienes expresaron que la patria es la infancia. "Puede ser", dice el gran compositor neuquino y autor de numerosas obras del cancionero latinoamericano, Naldo Labrin, acerca de aquella definición porque alguna vez sintió que "algo del pecho" le arrancaron. Ese dolor lo sintió Labrin cuando era pequeño. Tendría unos 5 años y junto a sus padres y sus cuatro hermanos debieron abandonar la quinta donde vivían detrás del predio donde actualmente está el hipermercado Jumbo cuando el Ejército Argentino la expropió. Se refiere al predio ubicado entre las calles Fray Luis Beltrán, Saavedra, Chaco y Lanín, que ahora el presidente Javier Milei tiene como objetivo rematar como así otros lugares emblemáticos de Neuquén como el Parque Jaime de Nevares y la ex Unidad de Detención 9. A través de la firma del decreto N°950/2024 por parte del presidente se ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a "impulsar la enajenación de inmuebles y edificios del Estado Nacional". En total son 467 propiedades.

En un posteo en Facebook, el compositor lamentó que entre los inmuebles del Estado Nacional que el gobierno de Javier Milei quiere subastar se encuentre el terreno ubicado a pocos metros de la avenida Mosconi donde transcurrió sus primeros años de vida.

"Detrás de Jumbo hay un predio de 10 hectáreas cercada con alambre y troncos de cemento, pertenece al Ejército. Pero no es verdad, era la quinta de mis padres y allí nacieron mis cuatro hermanos y allí nací yo (fuí el último)", escribió. Para luego definir a su familia como humilde: su padre era integrante de la Policía de territorio y vivían con "su magro sueldo" y su madre, atendía y educaba a sus cinco hijos "demandantes, como todo niño, de cosas que no habían". Los Labrín, por ese entonces, vivían felices en una casa de adobe que tenía una cocina y dos habitaciones donde los inviernos eran duros pero en verano "lo pasábamos debajo de la gran higuera pegada a la casa y ese patio era la felicidad para mí", según el relato del fundador del grupo Sanampay y exguitarrista del maestro uruguayo Alfredo Zitarrosa.

Labrin escribió el posteo al enterarse que el presidente Javier Milei "puso en venta ese lugar", un predio que en subasta cuenta con más de 100.983 metros cuadrados, ubicado en las calles Fray Luis Beltrán, Cornelio Saavedra, Chaco y Lanín, donde en la actualidad funcionan las oficinas de la Secretaria de Movilidad y Servicios al Ciudadano, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa e Institucional y el Observatorio Municipal de Neuquén..

En otros párrafos, Labrin cuenta que su padre "cultivaba la tierra, arando en contraturno y durmiendo poco", mientras la madre lavaba "un montón de ropa en un fuentón a puro jabón que refregaba sobre una tabla rota atada con alambre". Por las noches, luego de tomar un poco de vino, su padre reunía sus hijos y les contaba "historias de campo en su niñez, había sido domador de caballos en su juventud y terminó con un uniforme recibiendo órdenes de fajina".

"Mi padre llegó hasta tercer grado (mi madre hasta segundo) pero por una condición de su origen criollo se interesaba de todo, todo lo sabía y lo que no, lo inventaba; nos íbamos a dormir temerosos con la impronta de cada personaje de sus historias".

A la hora de recordar el momento en que debieron despedirse de su casa, donde "la alegría acompañaba nuestra pobreza", como consecuencia de que el Ejército Argentino expropiara la quinta, lo hace con tristeza, con una profunda tristeza, la misma que seguramente embargó a su padre que "sacó las chapas del humilde rancho, las colocó sobre el piso del carro y sobre ellas íbamos todos amontonados con las pocas pertenencias que teníamos". Y hubo un momento que caló hondo en el pequeño cuando en la Tranquera un oficial paró al padre "tratándolo de ladrón". "Mi madre lloraba, nosotros también y mi padre, de pie sobre el carro, apuró el caballo y salimos", agregó. "Mientras nos íbamos, miré para atrás largo rato, allá quedaba el rancho de adobe, el patio, la higuera, todo el universo de mi niñez. Nunca olvidé esa escena y han pasado más de 70 años", resaltó.

"Nunca se hizo nada en ese terreno, solo se lo cercó, nos lo quitaron por 'razones de Estado' se dijo, aún la razón no está develada... Cuando Rolando Figueroa era candidato a gobernador me pidió implementar la Universidad de las Artes, un antiguo y fuerte sueño mío, de inmediato pensé que ese lugar, donde nací, era ideal para levantar allí la Universidad, comencé a averiguar los trámites de cesión de Nación a Provincia por el lugar, era posible, me emocionaba que esa tierra de mi infancia, se llenara de guitarras, violines, flautas, de danza, de teatro y pintores", expresó Labrin.