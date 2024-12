Silencio oficial ante el cierre del Área de Salud Mental en Cinco Saltos

No hay información oficial del cierre del edificio donde funcionaba el área de Salud Mental del Hospital de Cinco Saltos. Los empleados se sorprendieron con un candado y una cartel escrito con unos groseros errores de ortografía. El servicio abrió de urgencia en la antigua farmacia del nosocomio, pero sin los materiales de uso habituales, porque los profesionales no pudieron sacar sus cosas, tampoco las historias clínicas de los pacientes. Desde Salud Pública no brindaron explicaciones y se especula que una abultada deuda del Ministerio con el Sindicato de Industrias Químicas sería el motivo por el que pusieron un candado en la puerta.

Los empleados del área, al igual que los pacientes que dependían del servicio, no solo se vieron sorprendidos por el cierre inesperado, sino que también quedaron imposibilitados de acceder a sus pertenencias, historias clínicas, medicación y otros elementos esenciales para el funcionamiento del servicio. Hay preocupación en torno a las consecuencias de este abrupto cierre. Ni los profesionales de la salud ni los pacientes recibieron alguna explicación formal por parte de las autoridades responsables del hospital, lo que deja un manto de incertidumbre.

El personal y los pacientes se enteraron del cierre del edificio de Salud Mental por un rústico cartel plagado de errores ortográficos

El área de Salud Mental funcionaba en el edificio del antiguo Sanatorio Ex Indupa, donde, en una de las ventanas del acceso, fue colocado un cartel escrito con marcador y con errores de ortografía hechos a propósito, en el que daban cuenta de una importante deuda de servicios como gas, luz y agua, que acumula unos 17v millones de pesos. Incluso indicaba que ya existían avisos de corte. Esta versión no pudo ser confirmada.

A pesar de la magnitud de lo ocurrido, el silencio oficial persiste, lo que resulta alarmante ante la gravedad del impacto que tiene el cierre en los pacientes, que ven interrumpido su tratamiento, y en los profesionales, que se encuentran sin respuestas y sin poder recuperar materiales indispensables para el seguimiento de los casos. Mientras tanto, las versiones extraoficiales sugieren un conflicto entre el sindicato que dueño del edificio y la dirección del hospital, lo que podría haber llevado a una decisión unilateral de cerrar el servicio sin previo aviso ni planificación.

¿QUÉ ERA INDUPA?

El edificio donde funcionaba el área de Salud Mental es del Sindicato de Industrias Químicas, creado por la cantidad de trabajadores que tenía Industrias Patagónicas Argentina S.A. (INDUPA). Desde 1948 hasta 1996, a la vera del canal Principal de Riego, en el área urbana, producía cloro, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, hipoclorito de sodio, cloruro de hidrógeno, acetileno, tricloroetileno, cloruro de vinilo monómero y PVC. También se elaboró en la planta el fuerte plaguicida hexaclorociclohexano, conocido comercialmente como “666”, hasta que fue prohibido por ser gravemente dañino para la salud.

El edificio donde funcionaba Salud Mental del Hospital de Cinco Saltos le pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química

La industria cerró y se trasladó al polo petroquímico de Bahía Blanca, pero dejó un basurero ambiental de 53 hectáreas con 176 toneladas de tierra contaminada con mercurio, 208 toneladas de grafito de celdas, 232 toneladas de carbón catalítico y 80 toneladas de grafito de pilas. Además, del lugar donde funcionó la planta de electrólisis se extrajo del suelo más de 10 toneladas de mercurio.

En 2006, los vecinos de Cinco Saltos se movilizaron para investigar los daños ambientales que había causado la empresa. Se descubrió que habían enterrado toneladas de mercurio en la isla (planta de electrólisis). Se observó que muchos de los trabajadores de Indupa habían muerto de cáncer.

La auditoría determinó que el mercurio no estaba encapsulado en una bóveda de concreto, pero no se sabe dónde fue a parar, lo más probable que se haya filtrado por las napas hacia el cauce del canal Principal de Riego y de allí a las chacras ubicadas en las distintas localidades aguas abajo.

El informe de la auditoría recomendó continuar con el monitoreo permanente de la isla y del relleno de seguridad, realizado en un extenso terreno de bardas ubicado al norte de la planta de electrólisis. El informe también recomendó monitorear el funcionamiento de los elementos de impermeabilización y seguridad.