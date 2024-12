Habló Millapi, procesada por la desaparición de Loan: "Me siento segura en Neuquén"

Mónica Millapi es una de las siete personas procesadas por la desaparición de Loan Danilo Peña y rompió el silencio, brindando sus primeras declaraciones públicas desde que fue imputada en el caso. Aseguró que "a Loan se lo tuvo que haber llevado alguien" y afirmó que se siente "segura en Neuquén".

La acusada, que cumple prisión domiciliaria en Neuquén, aseguró desconocer lo ocurrido con el niño de 5 años. En diálogo con A24, dijo: "Se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”. “Muchas veces me hice la pregunta de qué pasó con Loan. Quizá por mi instinto de madre, muchas veces esto me hizo decaer un montón. Sentía como una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí, a pesar de que no lo conocía a Loan”, agregó.

Loan desapareció el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal, Corrientes, tras un almuerzo familiar por los festejos del día de San Antonio. Según la fiscalía, Millapi formó parte de un plan coordinado para sustraer y ocultar al menor, hipótesis que ella negó en sus declaraciones.

“Estoy esperanzada con que se sepa qué pasó con Loan”, dijo y afirmó sentirse segura en su lugar de residencia actual, y rechazó la idea de regresar a Corrientes. “Me siento segura en Neuquén, no quiero regresar a 9 de Julio”.