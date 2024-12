Acampar en Villa Traful: ideal para una escapada con bajo presupuesto

El pintoresco pueblo de montaña, Villa Traful, es elegido por cientos de turistas cada verano, época ideal para visitarlo debido al clima. Ubicado a solo 5 horas de Neuquén Capital por la ruta 237, es perfecto para una escapada llena de naturaleza y desconexión.

Villa Traful cuenta sólo con 800 habitantes y está rodeada por un marco de belleza singular, muy agreste y en plena cordillera. Existen muchas actividades para hacer: trekking, caminatas, cabalgatas, pesca, excursiones lacustres. También es especial para sólo disfrutar de la paz y el silencio en los innumerables rincones del bosque y la montaña, que invitan a disfrutar de un paisaje único.

Ya sea por un presupuesto acotado o por elección, alojarse en alguno de los campings disponibles de la zona puede ser una buena opción para conocer Villa Traful. Entre los campings organizados se encuentra Traful Lauquen que no toma reservas por lo que recomiendan llegar antes del mediodía para conseguir parcela. Menores de 3 años no pagan, mayores pagan $24.000 la noche y menores de 3 a 11 años pagan $16.000 en temporada alta. En este camping aceptan mascota chica o mediana que tiene que estar atada y no generar inconvenientes con otros acampantes. Para quienes deseen llevar mascota se le cobrará un extra de $5000. El lugar ofrece agua caliente las 24 horas, electricidad las 24 horas, SUM comedor, mesa y bancos en cada parcela, fogones con parrilla y WiFi. No se permite música ni ruidos molestos en todo el predio. Traful Lauquen también cuenta con domos y tiny homes.

Camping Costa Traful. Foto: Inmobiliaria Robles

Costa Traful es otra de las opciones de acampe en la villa. Las parcelas se asignan por orden de llegada, no toman reservas, cuenta con todos los servicios y proveeduría y restaurante. Se admiten mascotas siempre y cuando los dueños se comprometan a juntar todo lo que estas ensucian. El valor a partir de los 11 años es de $24.000 por noche por persona, de 3 a 10 años de $16.000 por noche por menor y menores de 3 no pagan. Tienen la opción de parcela VIP con salida directa al lago por un valor de $70.000 por noche por parcela (para dos personas).

Otra opción para acampar en Villa Traful es Paloma Araucana. Cuenta con todos los servicios y proveeduría, además te prestan parrillas. Toman reservas y se esperan hasta las 18 horas. No se permite música ni mascotas en el predio. El costo por noche es de $18.000 por adulto y niños de 2 a 12 años $10.000.

El bosque sumergido es uno de los grandes atractivos de Villa Traful.

Uno de los campings más económicos es Puerto Arrayan que cuenta con parcelas con vista al lago por $10.000 la noche por adulto y descuento a jubilados.

Un dato no menor es que algunos campings solo aceptan pago en efectivo.