Neuquén tiene pérdidas de agua en sus calles por encima de lo normal

Las pérdidas de agua que se pueden observar en la vía pública en distintos sectores de la ciudad de Neuquén es una de las preocupaciones por parte de las autoridades municipales y provinciales. Hace unos días, el gobernador Rolando Figueroa presentó el programa “Chau Derroche” que busca promover el uso eficiente del agua como así también la electricidad, el gas y otros servicios o recursos energéticos.

En ese contexto, Figueroa firmó el convenio para poner en marcha el programa con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y los municipios de Neuquén capital, Picún Leufú y Aluminé.

Sobre el derroche y la gestión del agua, Figueroa recordó que hay municipios de la provincia que no cobran el agua, “no se valora el recurso”, señaló, recordando que en Neuquén se utiliza seis veces más de lo que se necesita por día.

En relación a las pérdidas de agua en la ciudad de Neuquén, el secretario de Empresas Públicas, Marcelo Lazcano, señaló en el programa Así Estamos por Mitre Patagonia que las pérdidas no contabilizadas "para un buen sistema no pueden superar el 20 por ciento y en la actualidad en el EPAS están en el 30 por ciento, por diversas razones, por ejemplo, la falta de válvulas, la existencia de redes viejas, entre otras". El agua sin contabilizar es uno de los problemas más persistentes en los sistemas de agua municipal. Es agua que se bombea o produce pero que luego se pierde o no se tiene en cuenta en el sistema.

Para Lazcano es un tema que "debemos encarar" y por ello días atrás se firmó un acuerdo con el Instituto Nacional del Agua que tiene buenos investigadores "para que realicen un análisis de la red de agua en la ciudad de Neuquén para conocer los principales problemas de pérdidas que tenemos con el agua no contabilizada que muchas de ellas no se ven".

Planifican acciones para garantizar los servicios en verano

El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ente Provincial de Energía Eléctrica (EPEN) y del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Participaron, el secretario de Empresas Públicas, Marcelo Lazcano, los presidentes del EPAS y EPEN, Gustavo Hernández y Mario Moya, y gerentes de ambas empresas.

Luego de la reunión el ministro manifestó: “Nos reunimos para analizar la provisión segura de agua y energía eléctrica para los neuquinos en los próximos meses”. “Sabemos que, de acuerdo a los pronósticos de la AIC, tendremos un verano muy seco y con altas temperaturas”, agregó.

Etcheverry dijo que “desde Nación han alertado sobre probables cortes rotativos para este verano que podrían afectar el suministro de energía y, por lo tanto, del agua. En nuestra provincia queremos anticiparnos”.

El ministro comentó que “estamos previendo adquirir equipamiento de emergencia y de respaldo para poder evitar los cortes y recomendamos estas mismas medidas a aquellos municipios donde el EPEN y el EPAS no prestan el servicio de distribución”.