Viaja "a dedo" hacia Junín de los Andes para brindar en año nuevo con su familia

El objetivo de comenzar un nuevo año rodeado de familiares también puede traer otras anécdotas que quedarán grabadas en la memoria de muchas personas. Pero en especial en la de Agustín, un mendocino que busca llegar a Junín de los Andes a dedo antes de que el reloj marque las 00.

En su destino final lo esperan sus primos y tíos para brindar por la llegada del 2025. "Me confié, no saqué los pasajes antes y bueno, estas cosas suelen pasar", expresó al móvil de AM550 con tranquilidad, una mochila y un objeto de gran tamaño cargando de sus hombros.

Tras esto, el hombre de 34 años decidió que no era momento de bajar los brazos y, en su lugar, decidió extenderlos con un pulgar hacia arriba. "Me queda esperar a ver si alguien me levanta en la ruta para llegar allá y pasar el 31", agregó.

Sin embargo, brindar con sus familiares no es el único motivo del viaje. Un regalo para "alguien muy especial" es uno de los equipajes que carga consigo a todos lados: un cuadro hecho con mucho cariño por su madre que es artista plástica.

Además, este viaje le trae muchos recuerdos de joven, cuando viajó por el país de la misma forma. "Era muy chico, ahora tengo familia y ya no lo hago", explicó.

Tal vez por confianza, no se sabe, pero Agustín expresó aquella calidez de la gente del sur: "Acá fue donde más me han llevado, por ahí me costaba más en el norte u otros lugares, pero en el sur la gente es muy buena onda", expresó sonriente y con esperanza de que alguien frene.

Entre risas, continuó acerca de la clave para ser un buen viajero: "cebar buenos mates y dar charla para que no se duerman", bromeó.