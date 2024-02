Llancafilo: "Espero que Milei no le eche la culpa al Congreso"

Esta semana resulta clave la labor del parlamento argentino para el tratamiento de la Ley Ómnibus. La jornada legislativa del miércoles estuvo signada por una serie de discursos que ocuparon la parte principal de todos los medios argentinos. También hubo alocuciones encendidas como la de Facundo Manes, el repudio de un empresario a los dichos de Miryam Bregman o el discurso de Carolina Píparo. En ese sentido, el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, no fue la excepción.

En primera instancia, el legislador neuquino hizo mención del artículo 292 denominado Zonas Frías y subrayó: "Quiero dejar hecha la aclaración que si bien el oficialismo plantea eliminar ese artículo del dictamen, nosotros tenemos observaciones con respecto a su modificación para el posterior tratamiento sobre una redacción distinta que inicialmente se trató en la labor parlamentaria".

En una entrevista concedida a "La Primera Mañana" por AM550 La Primera, Llancafilo fue contundente con el presidente argentino, Javier Milei y manifestó: "Espero que Javier Milei no le eche la culpa al Congreso de que no pueda solucionar el problema de la inflación y la economía". Además, añadió: "Le pediría al presidente de la Nación que escuche a la gente y que no descalifique al Senado".

Luego, cuando fue consultado sobre las ventajas que tendrá Neuquén en el posible dictamen de la Ley Ómnibus, el parlamentario destacó: "El proyecto que se ha enviado permitirá ampliar la renta petrolera y la llegada de inversiones a la provincia. YPF no será privatizada porque cuadriplicó sus utilidades. Es importante la defensa de los recursos naturales".