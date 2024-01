Llancafilo: "Somos parte de una provincia que le da mucho al país"

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo -MPN-Neuquén- llamó a "detenerse en la letra fina" del proyecto de la Ley Ómnibus. Planteó que es "clave" que los gobernadores patagónicos fijen su posición y se posicionó "con responsabilidad y en defensa" de los derechos adquiridos por los neuquinos.

En una entrevista realizada este sábado en el programa "Neuquén.AR" que emite AM550 La Primera, el legislador nacional deslizó su postura frente a la debatida Ley de Ómnibus y expresó que "ocurrieron desprolijidades que no han sido bien conducidas", al tiempo que recalcó: "nosotros hemos tratado de hacer nuestros aportes de manera constructiva".

Llancafilo afirmó que "la responsabilidad como representantes, es no entrar en el fanatismo, ni de un lado ni del otro. Los que se fueron el 10 de diciembre, dejaron un país en pésimas condiciones. Después del 10, se tomaron decisiones que fueron en contra de los trabajadores. Y si no hacemos los aportes que tenemos que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer los cambios que debemos plantear como patagónicos. Somos parte de una provincia que le da mucho al país, con lo cual es muy importante estar en los detalles".

No vamos a firmar un cheque en blanco", sentenció Llancafilo.

ACERCA DEL FUTURO DEL MPN

Finalizando la entrevista, el conductor de "Neuquén.AR", Santiago Montórfano le consultó al legislador neuquino acerca de la vida institucional del Movimiento Popular Neuquino y puntualizó "¿Hacia dónde debe rumbear?"

Llancafilo expresó que "el MPN tiene que, primero tomar nota de lo que nos pasó". De esta manera, el diputado planteó primero la necesidad de la autocrítica. "Yo estoy seguro que nos hemos alejado de la gente", sostuvo minutos más tarde.

Luego, planteó que el partido provincial debe elaborar propuestas concretas con el desarrollo de la provincia de Neuquén: en materia de Salud; Seguridad, Recursos Naturales; el turismo, la minería; el cuidado del medio ambiente, el agua dulce, entre otras.

"Tenemos que hablar de temas que generen oportunidades a nuestros jóvenes", señaló Llancafilo, al tiempo que invitó a opinar de la política nacional. "El MPN tiene que dejar esa lógica de hegemonía; hoy la juventud no reconoce ese tipo de cosas".

"Nosotros tenemos que ir en busca de una renovación. No de nombres ni de apellidos, sino de ejes que tengan que ver con lo que afecta la vida de las personas", finalizó.