Figueroa inauguró la Casa Integral de las Mujeres en Las Ovejas

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, dejó inaugurada hoy la Casa Integral de las Mujeres en Las Ovejas. Un espacio que será destinado a la realización de actividades de prevención, promoción y sensibilización; también para actividades de formación destinadas a mujeres y diversidades sexuales de la localidad y alrededores.

Según se anuncia desde el boletín oficial, la obra fue realizada con el sistema constructivo de la Corporación Forestal neuquina (Corfone), con una inversión de 55 millones de pesos.

La inauguración coincide con una fecha sensible y difícil para la comunidad de Las Ovejas, dado que se cumplen seis años del doble femicidio ocurrido en 2018. Por este tema, el mandatario pidió disculpas, como hombre de Estado, "por todos los atropellos que tuvieron que soportar los vecinos y vecinas por parte de la Justicia, y de las fuerzas de seguridad durante la investigación".

“Falló el trato del Estado hacia toda una comunidad que estaba muy dolida, muy acongojada y que, a muchos de los que sabemos la forma de vida que existe en el norte, nos dolió”, remarcó.

En el lugar estuvo presente la intendenta Marisa Antiñir, quien agradeció el apoyo del gabinete provincial y manifestó que “nunca se olvidará a Carina y a Valentina, dos vidas que fueron truncadas por un acto de violencia irreparable marcando un antes y un después en la vida institucional de la comunidad”.

Antiñir expresó que “en homenaje a la vida, en memoria de Carina y Valentina y por aquellas que temen, por las que luchan día a día por salir adelante, por todas las mujeres que hoy nos necesitan, tenemos esta gran bendición de inaugurar la casa de la mujer”.

El gobernador, por su parte, manifestó que “como sociedad tenemos que saber y reflexionar que cuando nos matan una mujer, es nuestra hija, es nuestra hermana, es nuestra madre, es nuestra amiga” y agregó que “nos tenemos que involucrar todos, no es la lucha de las mujeres contra los hombres, hay hombres que estamos dispuestos a luchar para que no maten más ninguna mujer, es la lucha de una sociedad que tiene que estar enfocada en terminar y erradicar la violencia de verdad”.

En otro de los pasajes de su discurso, Figueroa enfatizó que debemos explicarles a nuestros hijos e hijas que “la violencia siempre hace mal, que la violencia nos daña, que la violencia no es una forma de comunicarse, ni de vida"

“Tenemos que dar un salto de calidad, por eso está el compromiso desde el Estado de enfocarnos, tenemos que trabajar y está presente hoy aquí el ministro de Seguridad, porque la policía también tiene un rol fundamental en esto”, aseguró y agregó: “Cuando una mujer va a hacer una denuncia, inmediatamente nosotros tenemos que actuar, no tenemos que mirar para otro lado, y al policía que no toma una denuncia, lo tenemos que echar de la fuerza, para no lamentarnos después”.

Para finalizar, la intendenta recordó que en 2018 se sancionó la ordenanza 550, instituyendo el 22 de febrero como el Día de la Memoria, la Reflexión y la Justicia y adelantó que “como municipio le vamos a elevar a la vicegobernadora este proyecto para que sea tratado en la Legislatura y se convierta en una fecha de homenaje en toda la provincia”.