Hay ruido en el EPEN, pero más que conflicto es una pulseada

En las últimas horas se hizo visible una medida sindical en el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), promovida centralmente por ATE, y que si bien no se ha traducido en paro que afecte el servicio en las distintas localidades de la provincia, se ha mostrado mediáticamente y con manifestaciones callejeras frente mismo a la sede central de la empresa pública neuquina.

Para el gobierno, "el conflicto no existe", porque hay diálogo vigente, y atribuye la movida sindical más a motivaciones ideológicas y políticas. El presidente del directorio de la empresa, Marcelo Galera, dijo, por ejemplo, que “resulta incomprensible la aplicación de medidas de fuerza, cuando se encuentran funcionando todas las instancias de diálogo”.

Según la conducción del EPEN, las causas que alegó la conducción sindical, “relacionando conceptos ideológicos sin asidero en la realidad del organismo”, no se ajustan a la verdad. La pulseada actual está metida en un contexto de negociación general por los salarios, pero, como es una empresa pública, reconoce además motivaciones tradicionales como la de "oponerse a la privatización".

El gobierno de Rolando Figueroa no considera ninguna privatización, pero el contexto nacional y los planes del presidente Javier Milei justifican, para ATE, hacer un poco de bullicio alrededor de la cuestión. No es la primera vez que surge este tema, de hecho ha surgido cada vez que el gobierno nacional estaba en manos de alguien que no fuera peronista, o que cuestionara esa aparente regla inflexible tan cara al populismo de sesgo estatista.

Lo cierto es que el conflicto se desconoce como tal por el gobierno, aunque no puede negarse que el sindicalismo estatal está incómodo por la reasunción de la conducción plena, por parte del Ejecutivo, de las empresas del Estado. Es que, durante la gestión anterior, los gremios no solo co-gobernaban, sino que en algunos casos directamente mandaban a gusto sobre administraciones complejas que mueven altos presupuestos.

Por lo pronto, oficialmente se ha reiterado que “no existe ninguna intencionalidad de privatización del EPEN, sino todo lo contrario, y esto ha sido informado y ratificado por el Sr. Gobernador de la Provincia y por el ministro del área”. Del mismo modo, destacaron la decisión de "fortalecer y mejorar los servicios que el EPEN brinda a la población".

Hay un punto clave que se menciona expresamente en el comunicado difundido por el gobierno este jueves: que hay prioridad para la regularización de pago a proveedores, pero vinculada a una la capacidad financiera que "se encuentra seriamente comprometida producto no solo de la crítica situación económica del país y de la provincia, sino de la herencia recibida en la propia gestión de la empresa”.