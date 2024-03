La tercera no fue la vencida: ATEN rechazó la propuesta

Este viernes, se desarrolló el plenario de secretarios generales de ATEN en Cutral Co para evaluar la tercera propuesta salarial del Gobierno provincial. Finalmente, decidieron continuar con las medidas de fuerza .

El encuentro inició cerca de las 11 en la seccional Cutral Co-Plaza Huincul y alrededor de las 13 se votó por el rechazo al acuerdo por 3154 votos, mientras que hubo 2065 votos afirmativos para aceptar.

De esta manera, la próxima semana habrá paro de actividades por 72 horas a partir del martes, en donde habrá actividades a definir de acuerdo a cada seccional. Mientras, el miércoles habrá otra marcha con olla popular a partir de las 10 hs en el Monumento a San Martín. A su vez, el jueves volverán las asambleas.

Por último, desde el plenario solicitaron la convocatoria a una nueva mesa de negociación.

ATEN es el único gremio estatal que rechazó la propuesta de actualización por IPC, luego de que ATE, UPCN y Viales firmarán el acuerdo con el Gobierno.

¿Qué rechazó ATEN?

La última propuesta del Gobierno provincial comprendía no solamente la cuestión de la pauta salarial, sino también otras cuestiones relativas al funcionamiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), infraestructura, partidas a comedores, y un adicional por zona que faltaba completar para algunas escuelas.

"Desde el punto de vista salarial haber mantenido el IPC es un acuerdo que en otras provincias no existe", sostuvo el secretario general del gremio docente Marcelo Guagliardo a la salida de la última mesa salarial. Si bien no se incluyó enero como solicitaban en la actualización, se actualizó un bono que cobraban los docentes y que no estaba incorporado en las propuestas anteriores (que tiene que ver con la conectividad), que consta de un monto de $125 mil por cargos.