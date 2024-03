La izquierda docente enojada con todos, menos con Gutiérrez

Durante la vertiginosa semana de paros docentes, circuló en el ambiente una pregunta: ¿Por qué el gremio docente (ATEN) le rechazó a Figueroa lo que le aceptó a Gutiérrez? La pregunta, que no tuvo respuesta, refiere a la actualización salarial según del índice de precios al consumidor (IPC) que, este sábado, el gobierno provincial otorgó por decreto tras el fracaso de la negociación salarial.

Una de las respuestas de ATEN capital, la seccional más combativa del gremio -y que conducen las ex diputadas Angélica Lagunas (Izquierda Socialista) y Patricia Jure (Partido Obrero)- a ese decreto fue un escrito en el que no sólo critica a Rolando Figueroa y a otros ex gobernadores, salvo al presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Omar Gutiérrez.

“… Una total ineficiencia o una política consciente de destrucción de la escuela pública en consonancia con la del gobierno de Javier Milei. Ellos, al igual que el gobierno nacional plantean y defienden el concepto de la educación como servicio esencial”, dice.

“Nos quieren imponer sus condiciones a la fuerza para obligarnos a trabajar en escuelas que en los casos más críticos llegan a explotar. Así lo hizo en su momento Sobisch y también Sapag. Figueroa es más de lo mismo y con autoritarismo quiere aplicar rebaja salarial y cambiar nuestras condiciones laborales”, dice el comunicado que hicieron circular por las redes.

“…. No se lo vamos a permitir la huelga continúa. Esta semana tenemos 72 horas de paro con una marcha provincial el día miércoles en la que tenemos que ser decenas de miles”, dijeron.

La seccional capitalina presiona sobre la conducción provincial de ATEN, que conduce el dirigente de orientación kirchnerista, Marcelo Guagliardo, quien el miércoles (en la última reunión paritaria) y luego de dos semanas con paros que dejaron a los alumnos sin clases, valoró al sistema IPC como único en el país. Pese a eso, la propuesta salarial fue rechazada en el plenario provincial de secretarios generales del sindicato y sobrevino el aumento por decreto.